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Стало известно, как установить сервисы Google на Huawei Mate 30

Текст:   Антон Благовещенский
23.09.2019,  
14:44
Фото: Huawei/Twitter Фото: Huawei/Twitter
Фото: Huawei/Twitter

Специалисты издания Android Central выпустили видео, на котором продемонстрировали процесс установки сервисов Google, необходимых для полноценной работы смартфона, на Huawei Mate 30 Pro.

По их словам, точное следование инструкции позволит установить почти все программы, которые по умолчанию есть на смартфонах под управлением Android. Главный инструмент - это программа, обновляющее "пустые" приложения-заглушки, оставшиеся в прошивке Mate 30 Pro, до последних версий. Происхождение этой программы пока остается загадкой, но оно работает.

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Тем не менее всем, кто решится использовать ее на новых смартфонах, нужно помнить, что в случае программного или иного сбоя девайс лишается гарантии.

После завершения работы приложения на смартфон будут установлены почти все сервисы Google - за исключением платежной системы Google Pay.

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