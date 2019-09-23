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Рубрика: Культура

В Испании со дна водоема всплыл 7000-летний "Стоунхендж"

Текст: Денис Передельский
Фото: Pleonr / CC by SA 4.0 Фото: Pleonr / CC by SA 4.0
Фото: Pleonr / CC by SA 4.0

В Испании снижение уровня воды в водохранилище Вальдеканьяс впервые за последние 50 лет обнажило мегалитический памятник Дольмен-де-Гуадальпераль, возраст которого оценивается учеными в 6000-7000 лет.

Как сообщает Live Science, уровень воды значительно понизился из-за летней засухи. Благодаря этому впервые за многие десятилетия был полностью обнажен мегалитический памятник, расположенный на дне водохранилища Вальдеканьяс.

Фото: French National Institute for Preventive Archaeological Research
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Его называют "испанским Стоунхенджем", хотя этот мегалитический памятник, вероятно, гораздо древнее британского. По оценкам ученых, он был возведен в четвертом или пятом тысячелетии до нашей эры.

Он представляет собой круг, выложенный из 150 больших камней, высотой до 1,8 метра, вертикально вкопанных в землю. Ученые предполагают, что этот памятник использовался для проведения ритуальных церемоний.

Один особенно большой камень, так называемый "менгир", видимо, указывает на вход в сакральный круг. Кстати, на одной из его сторон вырезана человеческая фигура. На другой стороне изображен некий извилистый знак, который мог символизировать змею или протекающую поблизости реку.

С поверхности этот памятник исчез полвека назад - его затопили при строительстве водохранилища. У ученых есть совсем немного времени для изучения - уже скоро, с началом сезона осенних и зимних дождей, "испанский Стоунхендж" вновь уйдет под воду.

К слову, он был обнаружен в 1920-е годы в регионе Эстремадура, расположенном недалеко от границы с Португалией. Первые данные исследователей о нем появились в начале 1960-х годов.

Однако в 1963 году, во времена правления Франсиско Франко, были проведены крупные строительные работы. Долина была затоплена, и мегалитический памятник внезапно оказался на дне водохранилища.

С тех пор над поверхностью воды лишь иногда проступали верхушки этих камней.

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