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23.09.2019 21:15
Рубрика: В мире

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Странам ЕС предложили механизм распределения мигрантов
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(7971)
Новая миграционная политика Евросоюза будет "эластичной", а мигрантов будут распределять по странам еще до их высадки на сушу. Об этом в понедельник говорили главы МВД стран ЕС.

Министры из Германии, Франции, Италии, Мальты, представители Еврокомиссии и Финляндии, председательствующей сейчас в Евросоюзе, собрались в понедельник в мальтийской столице, чтобы обсудить реформу Дублинского регламента. Этот документ возлагает ответственность за мигрантов на страны, в которые они прибыли, а это, в основном, Италия, Испания, Греция. Германия уже давно пытается снять с этих государств значительную часть нагрузки, перенаправляя беженцев в другие страны Евросоюза в рамках общеевропейской солидарности. После кризиса 2015-2016 года была разработана система квот, по которой каждая страна союза должна принимать определенное количество мигрантов, однако такие государства как Польша и Венгрия не соглашались с этим. Теперь власти ФРГ, по данным немецкой радиостанции Deutsche Welle, предложили для обсуждения концепцию "эластичной солидарности". У Берлина есть несколько союзников, готовых поддержать новый механизм постоянных квот, а сама Германия готова принимать до четверти всех мигрантов, штурмующих европейские берега. Те же государства, которые не хотят принимать у себя беженцев, смогут поддержать других финансово, или направлять к ним своих сотрудников приграничных и спасательных служб. Об этом СМИ рассказал глава немецкого МВД Хорст Зеехофер.

Фото: AP Photo/Marco Ugarte
Верховный суд США ужесточил правила предоставления убежища мигрантам

Весной этого года закончилось действие четырехлетней программы "София", в рамках которой военные суда стран ЕС подбирали в Средиземном море пытающихся перебраться в Европу беженцев. Против ее продления выступало итальянское правительство. Эти функции приняли на себя спасательные суда и неправительственные организации. Беженцы неделями остаются на кораблях, а в это время на земле - с помощью "телефонной дипломатии", - решается, какая страна примет их к себе. Но сформированное 5 сентября с участием демократов новое правительство Италии несколько смягчило свою позицию, и теперь судам с мигрантами, спасенными в Средиземном море, разрешено вновь заходить в итальянские порты - с условием, что пассажиры будут сразу распределяться между европейскими странами. Накануне итальянские власти разрешили кораблю Ocean Viking неправительственных организаций SOS Mediterranee и "Врачи без границ" высадить 182 мигранта. Это не было возможно, пока в кресле главы МВД Италии находился Маттео Сальвинии из партии "Лига". По словам Зеехофера, до августа этого года морским путем в Европу прибыло около 68 тысяч мигрантов.

В мире Европа Беженцы в Европе
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