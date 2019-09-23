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23.09.2019 12:25
Рубрика: Культура

Археологи определили истинный возраст древнеиндийского города

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Археологи из США помогли своим индийским коллегам провести радиоуглеродное датирование древнейшего культурного слоя и артефактов, найденных в древнем городе Тамил-Брами. Исследование показало, что это поселение возникло как минимум на три столетия раньше, чем считалось.

Об открытии рассказывает The Hindu. Речь идет о древнем городе, руины которого ранее были найдены на территории штата Тамилнад в Индии. До сих пор считалось, что это поселение появилось примерно в III веке до нашей эры в долине реки Вайгая в эпоху Сангама.

Фото: iStock
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Однако департамент археологии Тамилнада (TNAD) обнародовал данные радиоглеродного анализа, которые доказывают, что древнейший культурный слой, расположенный на трехметровой глубине, на этом археологическом участке относится к VI веку до нашей эры.

Соответственно, сразу на три столетия были "состарены" и артефакты, найденные в нем. Среди них выделяются более пятидесяти керамических изделий, которые были покрыты надписями. Это свидетельствует о том, что и письменность в городе появилась гораздо раньше, чем считалось.

Исследование также доказывает, что уже 2600 лет назад город Тамил-Брами был достаточно развитым. Анализ останков животных, найденных в том же культурном слое, показал, что местные жители активно занимались сельским хозяйством.

Развиты были и ремесла. Археологи нашли десяток веретен, более двух десятков костяных наконечников и медных игл, а также глиняные сосуды для хранения жидкостей. Ученые предполагают, что все это использовалось местными ткачами для производства текстильных изделий.

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