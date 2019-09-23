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23.09.2019 06:22
Рубрика: Спорт

Терещенко не смог финишировать в Бельгии

Текст: Николай Максимов
Фото: Пресс-служба Panis Barthez Competition
Фото: Пресс-служба Panis Barthez Competition

Российский гонщик Константин Терещенко не смог доехать до финиша очередного этапа автогонок европейской серии Ле-Ман.

Очередной этап европейской гоночной серии Ле-Ман в минувшие выходные прошел на знаменитой бельгийской трассе Спа-Франкошам. Эта трасса обладает интересным комплексом поворотов и давно снискала любовь у болельщиков, которые считают ее одной из самых интересных в сезоне.

Изначально на этой трассе гонщики развивали чудовищные скорости, рискуя не только здоровьем, но и жизнью. В 1966-м году легендарный Джеки Стюарт по ходу гонки врезался в дом, отделавшись переломами рук и ребер. А в 1973-м произошла трагедия во время 24-часовой гонки. Тогда погибли три гонщика, после чего автодром и трассу сделали более безопасными.

Впрочем, не обошлось без аварий и на этот раз. Еще во время свободных заездов произошло несколько аварий, но без каких-либо серьезных последствий.

Сама гонка получилась интересной. Победу одержали пилоты команды United Autosports в составе Филипп Хэнсон/ Фелипе Альбукерке. Экипаж российской команды G-Drive Racing в составе Романа Русинова, Жана-Эрика Верня и Йоба ван Эйтерта финишировал на четвёртой позиции.

По-разному сложилась гонкам для пилотов команды Panis Barthez Competition. Экипаж №23 стал восьмым, а №24, в составе которого выступает россиянин Константин Терещенко, до финиша не добрался.

Спорт
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