Трамп анонсировал первые американо-индийские военные учения

Военные Соединенных Штатов и Индии проведут первые совместные военные учения. Они состоятся в ноябре. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время выступления на мероприятии в Техасе, в котором также принял участие премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Глава Белого дома заявил о серьезном взаимодействии двух стран в области безопасности, отметив, что уже в ноябре США и Индия продемонстрируют огромный прогресс в оборонном сотрудничестве и проведут военные учения. "Они будут называться "Триумф тигра" - хорошее название", - цитирует РИА Новости Трампа.

Отметим, что Моди сейчас находится в США. В рамках его визита запланированы не только встречи с Трампом и выступление перед американцами индийского происхождения, а также участие в Генассамблее ООН.