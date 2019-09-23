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Рубрика: В мире

Трамп анонсировал первые американо-индийские военные учения

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Michael Wyke Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Michael Wyke
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Michael Wyke

Военные Соединенных Штатов и Индии проведут первые совместные военные учения. Они состоятся в ноябре. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время выступления на мероприятии в Техасе, в котором также принял участие премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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Глава Белого дома заявил о серьезном взаимодействии двух стран в области безопасности, отметив, что уже в ноябре США и Индия продемонстрируют огромный прогресс в оборонном сотрудничестве и проведут военные учения. "Они будут называться "Триумф тигра" - хорошее название", - цитирует РИА Новости Трампа.

Отметим, что Моди сейчас находится в США. В рамках его визита запланированы не только встречи с Трампом и выступление перед американцами индийского происхождения, а также участие в Генассамблее ООН.

В мире США В мире Юго-Восточная Азия Индия
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