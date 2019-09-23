Ученые: работа по ночам способствует ожирению

Португальские ученые пришли к заключению, что у людей, которые вынуждены работать по ночам или часто ездить по странам с различными часовыми поясами, нарушается работа кишечника и имеется высокая склонность к ожирению.

Основная причина этого явления стала предметом многочисленных исследований, в которых ученые пытались связать физиологические процессы с активностью, так называемых, циркадных ритмов организма, которые генерируются в ответ на цикл дневного света. "Циркадные ритмы" - мозговые биологические часы человека, контролирующие работу практически каждой системы организма.

Группа ученых, под руководством Энрике Вейга-Фернандеса из Центра научных исследований в Лиссабоне, обнаружила, что функция группы иммунных клеток, которые вносят значительный вклад в работу кишечника, напрямую контролируются мозгом через эти циркадные ритмы. Их выводы были опубликованы в понедельник в научном журнале Nature .

"Отсутствие сна или изменение привычек сна могут иметь серьезные последствия для здоровья, приводя к целому ряду заболеваний, которые часто имеют иммунный компонент, такие как, например, воспалительные заболевания кишечника, - заявил Вейга-Фернандес. - Чтобы понять, почему это происходит, мы начали с вопроса, влияют ли циркадные часы на иммунные клетки кишечника".

В докладе говорится о том, что "циркадные ритмы" работают, как часы, и информируют клетки о времени суток, и, тем самым, помогают органам и системам жизнедеятельности человека предвидеть, пора есть или спать.

Как пояснил Вейга-Фернандес, "работа мозговых часов, которые получают прямую информацию о дневном свете, состоит в том, чтобы синхронизировать все эти маленькие часы внутри организма".

Среди разнообразных иммунных клеток, присутствующих в кишечнике, ученые обнаружили, что врожденные лимфоидные клетки 3-го типа (ILC3) были особенно подвержены нарушениям их часовых ритмов. По словам исследователя, эти клетки выполняют важные функции в кишечнике: они борются с инфекцией, контролируют целостность кишечного эпителия и абсорбцию липидов.

"Когда мы нарушили работу этих часов, то обнаружили, что количество ILC3 в кишечнике значительно уменьшилось. Это привело к сильному воспалению кишечника, нарушению кишечного барьера и увеличению накопления жира"", - пояснил Вейга-Фернандес. По его словам, эти результаты очень впечатляют, так как они разъясняют, почему здоровье кишечника ставится под угрозу у людей, которые обычно активны в течение ночи.

Исследование помогло установить новые связи между иммунной и нервной системами. "Концепция, согласно которой нервная система может координировать работу иммунной системы, является совершенно новой", - заключили авторы исследования.