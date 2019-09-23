Умер двукратный олимпийский чемпион по конному спорту

В Санкт-Петербурге на 92-м году жизни умер Иван Кизимов - двукратный олимпийский чемпион.

Федерация конного спорта России сообщила о смерти двукратного олимпийского чемпиона в выездке Ивана Кизимова. Он завоевал медали на трех подряд Олимпиадах. На Играх-1964 Кизимов стал бронзовым призером. Через четыре года выиграл личный турнир и стал вторым в командном. Второе золото он завоевал на Олимпиаде-1972 в Мюнхене.

Иван Кизимов также семь раз становился чемпионом СССР, чемпионом мира и многократным призером чемпионатов Европы и мира. После завершения карьеры стал тренером. В 2003 году в честь Ивана Кизимова назвали Санкт-Петербургскую детско-юношескую школу олимпийского резерва.