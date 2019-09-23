В Австралии будут выявлять водителей, отвлекающихся на соцсети

Австралийский штат Новый Южный Уэльс первым в мире стал использовать специальные камеры с технологией распознавания автомобилистов, отвлекающихся во время вождения на социальные сети, текстовые сообщения или телефонные звонки.

Эксперты по безопасности дорожного движения встревожены растущим количеством аварий с участием водителей, использующих телефоны, смартфоны и даже iPad на дорогах Нового Южного Уэльса, сообщает АВС. По оценке аналитиков, водители, которые незаконно пользуются телефонами, увеличивают свои шансы на аварию в четыре раза. "Нет никаких сомнений в том, что вождение в нетрезвом состоянии, насколько мне известно, находится на одном уровне с использованием мобильного телефона, и поэтому мы хотим, чтобы все знали: вас могут наказать и даже арестовать, если вы будете заниматься этим в любое время и в любом месте", - сказал министр дорог Нового Южного Уэльса Эндрю Констанс в интервью Австралийской радиовещательной корпорации.

Правительство после серии пробных испытаний намерено развернуть 45 специальных камер по всему штату к декабрю. На самом деле, каждый такой системный блок содержит две камеры. Одна камера фотографирует номерной знак автомобиля, а вторая широкоугольная линза направлена на лобовое стекло и может фиксировать, что делают водители.

Специальные компьютерные подразделения используют искусственный интеллект, чтобы исключить из поля зрения водителей, которые не касаются своих телефонов. Фотографии, на которых заподозрено административное правонарушение, передаются для проверки в инспекцию дорожного движения, прежде чем уведомление о нарушении будет отправлено зарегистрированному владельцу автомобиля вместе со штрафом в размере 344 австралийских долларов (232 доллара США). Некоторые камеры будут постоянно установлены на обочинах дорог, а другие будут размещены на прицепы и перемещаться по штату на специальных автомобилях центра дорожного движения.

В результате шести месяцев пробных испытаний с применением двух фиксированных камер в 2019 году в этом австралийском штате было выявлено более 100 тысяч водителей, которые разговаривали по телефону, включая одного водителя, который одновременно использовал в пути телефон и iPad. Правительство этого штата хочет довести программу до 135 миллионов проверок в год к 2023 году. В Новом Южном Уэльсе зарегистрировано 5,2 миллиона автомобилей.

Представитель Национальной ассоциации автодорог и автомобилистов Австралии Питер Хури тем временем обвинил правительство в использовании скрытых камер для пресечения незаконного использования телефона. Хотя ассоциация в свое время поддержала более жесткие действия против водителей, отвлекающихся на телефоны, она требует от властей, чтобы они предупреждали автомобилистов о том, что в районе работают камеры обнаружения телефонов, как это происходит с камерами контроля скорости в штате.

Полиция сообщила, что в этом году более 16 500 водителей были оштрафованы за незаконное использование телефонов во время вождения. Водителям в Австралии разрешено использовать телефоны в подставках для громкой связи и через Bluetooth. Но прикасаться к телефону во время движения запрещено, можно только передать его пассажиру в момент звонка. Запрет распространяется даже на водителей, которые ожидают зеленого сигнала светофора или застряли в пробках.