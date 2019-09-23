В Австралии снова начали находить швейные иглы в клубнике

Викторианская полиция Австралии подтвердила информацию о том, что расследует два отдельных сообщения об обнаружении клубники со швейными иглами в северном пригороде Мельбурна, сообщает АВС News.

Скай Уилсон-Райт праздновала свой 30-летний день рождения в воскресенье вечером с клубничным тортом и обнаружила в ягоде швейную иголку. Мать женщины, Лорел Уилсон, рассказала, что ее дочь с острой болью увезли в больницу Остина для рентгеновских снимков. По словам Уилсон, на снимках не было обнаружено посторонних предметов, однако персонал больницы был обеспокоен тем, что она могла что-то проглотить. Женщина сказала, что клубника для торта была куплена в супермаркете Coles в Элтеме на севере Мельбурна.

Полиция заявила, что это был второй случай нахождения швейных игл в этом районе за последние недели. "Детективы отдела уголовного розыска Баньюле в настоящее время расследуют два сообщения о загрязнении пищевых продуктов в районах Элтем и Фэрфилд", - сказал представитель местной полиции.

По его словам, первое сообщение об игле, найденной в клубнике, купленной в магазине в Фэрфилде на севере Мельбурна поступило 25 августа. Пресс-секретарь полиции подтвердил, что о последнем случае сообщили в воскресенье.

В сентябре прошлого года в Австралии уже происходили подобные случаи, когда население буквально охватила паника. Оказалось, что швейные иглы, незаметно для окружающих, прямо в супермаркете втыкал в ягоды малолетний мальчик. Его родители были вынуждены заплатить крупный денежный штраф. Этому дурному примеру последовали другие малолетние шалуны, в результате чего фермеры, поставляющие продукцию в магазины, стали нести огромные убытки.

Всего в прошлом году в Австралии было зарегистрировано около ста подобных случаев. В полиции тогда напомнили, что за подобное правонарушение злоумышленнику грозит до 10 лет тюремного заключения. Министр внутренних дел Австралии Лиза Невилл сказала, что сообщество может быть уверено: полиция воспринимает такие сообщения очень серьезно.