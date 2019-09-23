Новости

Зариф: Иран готов работать с РФ над безопасностью в Персидском заливе 16:43
Ксения Собчак сыграет в новом сериале Константина Богомолова 16:32
Умер хоррор-икона, звезда фильмов Роба Зомби Сид Хэйг 16:30
Володин пригласил коллегу из Афганистана участвовать в заседании ПА ОДКБ 16:29
На Кубани 11 полицейских наказали за секс с юной волейболисткой 16:27
В МИД Беларуси пояснили суть соглашения о реадмиссии с Евросоюзом 16:15
В Самаре на паре в техникуме умер студент 16:13
В Испании со дна водоема всплыл 7000-летний "Стоунхендж" 16:12
Стали известны детали предложения Ирана о создании коалиции 16:10
СК попросил оставить Арашукова и его отца в СИЗО еще на три месяца 16:06
Xiaomi выйдет на российский авторынок с Haval 16:00
В отношении экс-спикера Верховной рады возбудили еще одно уголовное дело 15:57
Александр Друзь вернется в "Что? Где? Когда?" после скандала 15:55
В Австралии снова начали находить швейные иглы в клубнике 15:55
Citroen и Peugeot превратили свои минивэны для России во внедорожники 15:50
В Австралии будут выявлять водителей, отвлекающихся на соцсети 15:45
Первые итоги перехода РФ на цифровое телевещание обсудят в Москве 15:43
На Алтае объявлен в розыск серийный насильник 15:43
Японский министр призвал сделать защиту окружающей среды "крутой и сексуальной" 15:38
Вышел трейлер "Вторжения" - продолжения "Притяжения" Бондарчука 15:38
Вышел новый тизер полнометражного продолжения "Во все тяжкие" 15:30
Сканер указал на тайную комнату в гробнице "леди из Викса" 15:28
Наследники "Шишиги" и "Кайманы" замечены на учениях "Щит Союза-2019" 15:27
В Ахтубинске рабочий погиб на стройке 15:22
Российские Skoda Octavia и Yeti отправили на ремонт из-за утечки масла 15:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Асимметричный ответ: ВВС США лишились важного преимущества из-за С-400
Асимметричный ответ: ВВС США лишились важного преимущества из-за С-400
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат
Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат
23.09.2019 15:55
Рубрика: В мире

В Австралии снова начали находить швейные иглы в клубнике

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Викторианская полиция Австралии подтвердила информацию о том, что расследует два отдельных сообщения об обнаружении клубники со швейными иглами в северном пригороде Мельбурна, сообщает АВС News.

Скай Уилсон-Райт праздновала свой 30-летний день рождения в воскресенье вечером с клубничным тортом и обнаружила в ягоде швейную иголку. Мать женщины, Лорел Уилсон, рассказала, что ее дочь с острой болью увезли в больницу Остина для рентгеновских снимков. По словам Уилсон, на снимках не было обнаружено посторонних предметов, однако персонал больницы был обеспокоен тем, что она могла что-то проглотить. Женщина сказала, что клубника для торта была куплена в супермаркете Coles в Элтеме на севере Мельбурна.

Фото: Tim Marsden/AAP Image via AP
В Австралии начинившую клубнику иглами женщину выпустили под залог

Полиция заявила, что это был второй случай нахождения швейных игл в этом районе за последние недели. "Детективы отдела уголовного розыска Баньюле в настоящее время расследуют два сообщения о загрязнении пищевых продуктов в районах Элтем и Фэрфилд", - сказал представитель местной полиции.

По его словам, первое сообщение об игле, найденной в клубнике, купленной в магазине в Фэрфилде на севере Мельбурна поступило 25 августа. Пресс-секретарь полиции подтвердил, что о последнем случае сообщили в воскресенье.

В сентябре прошлого года в Австралии уже происходили подобные случаи, когда население буквально охватила паника. Оказалось, что швейные иглы, незаметно для окружающих, прямо в супермаркете втыкал в ягоды малолетний мальчик. Его родители были вынуждены заплатить крупный денежный штраф. Этому дурному примеру последовали другие малолетние шалуны, в результате чего фермеры, поставляющие продукцию в магазины, стали нести огромные убытки.

Всего в прошлом году в Австралии было зарегистрировано около ста подобных случаев. В полиции тогда напомнили, что за подобное правонарушение злоумышленнику грозит до 10 лет тюремного заключения. Министр внутренних дел Австралии Лиза Невилл сказала, что сообщество может быть уверено: полиция воспринимает такие сообщения очень серьезно.

В мире Океания Австралия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил подписать соглашение о модернизации армии Абхазии
В Совфеде ответили на слова генерала США о действиях России в Черном море
Песков: Гарантии Путина бизнесу по амнистии капиталов должны выполняться
В Твери раскрыли убийство Михаила Круга
В Москве стартовал отопительный сезон