В Баку проходят торжества по случаю 25-летия крупнейшей нефтегазовой сделки, которую даже в официальных документах называют не иначе как "Контрактом века".

Предоставив в 1994 году право на разработку своих месторождений крупнейшим мировым корпорациям, Азербайджан подкрепил обретенную после распада СССР независимость экономической свободой и возросшим международным влиянием. В результате удалось обеспечить фундамент дальнейшего успешного развития республики, которая за двадцать пять лет из раздираемой конфликтами территории, не имевшей серьезных перспектив, превратилась в стабильный преуспевающий оазис, стала бесспорным экономическим лидером региона.

20 сентября 1994 года между правительством Азербайджана и одиннадцатью корпорациями из семи государств был подписан контракт на разведку и долевое распределение добычи энергоносителей на территории комплекса "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в Каспийском море. Страну-хозяйку месторождения представляла национальная компания SOCAR, одним из руководителей которой в тот период был нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Контракт века" связал прочными экономическими узами восемь стран: Азербайджан, Россию, США, Великобританию, Турцию, Норвегию, Японию и Саудовскую Аравию. По сути, в республике была воссоздана модель "золотой эпохи" - конца XIX-начала XX века, - когда Баку называли нефтяной столицей мира. Вплоть до революции 1917 года добычу нефти на каспийском шельфе вели как азербайджанские и российские нефтепромышленники, так и зарубежные концессионеры, самые известные из которых - "Товарищество нефтяного производства братьев Нобель" и компания Caspian and Black Sea Oil, основанная Ротшильдами. Всего же к началу XX века в Азербайджане работало 167 нефтяных предприятий, которые обеспечивали 50% (!) мировой добычи нефти.

В дни торжеств азербайджанцы с особой благодарностью вспоминают президента республики Гейдара Алиева, который руководил страной с 1993 по 2003 годы. "Контракт века" называют главным и самым ценным наследием Алиева-старшего. Гейдар Алиев и его сын Ильхам на протяжении года лично встречались с руководителями и акционерами различных заинтересованных корпораций, вели непростые переговоры, давали личные гарантии и поручительства.

А начинались самые первые переговоры еще во времена СССР ‑ в 1989 году. Подробная и полная их история, связанная с подготовкой "Контракта века", еще ждет своего исследователя, но журналисты уже сейчас приступили к сбору дополнительной информации о всех деталях заключения контракта. Однако, давно известно, что в его подготовке участвовали знаменитые в республике люди, ставшие влиятельными персонами в нефтегазовой сфере, в том числе в России. Среди них Фархад Ахмедов, позднее председатель совета директоров ЗАО "Нортгаз". Именно Ахмедов был идеологом проекта и сумел привлечь к переговорам потенциальных участников "Контракта века" из США.

Позднее вместе с ним заметную роль в переговорах с партнерами сыграл и будущий президент СОКАР Натиг Алиев, а уже на финальной стадии заключения "Контракта века" в него был вовлечен президент и совладелец российской нефтяной компании "ЛУКойл" Вагит Алекперов.

25 лет назад не обошлось, конечно, и без скептических оценок. Журналисты, не вникнув в суть концессии, писали, что Азербайджан "торгует независимостью", раздает ресурсы. Однако жизнь подтвердила правильность сделанного тогда выбора.