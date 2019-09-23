В центре Киева украинский депутат лишился часов за 30 тысяч долларов

Интересный случай произошел в Киеве. Там слуга народа лишился часов прямо в центре города - возле мэрии.

В полицию с заявлением обратился депутат от партии "Солидарность" Георгий Ясинский (сторонник экс-президента Порошенко). Мужчина рассказал, что дорогой аксессуар сняли с его руки незаметно. Скорее всего, это были карманники. Возбуждено уголовное дело.

Необходимо отметить, что стоимость украденных часов марки Breguet составляет 31,5 тысячи долларов. Для сравнения, примерно столько же стоит однокомнатная квартира в Киеве. Найти злоумышленников пока не удалось, пишет интернет-ресурс Strana.ua.