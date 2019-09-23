В Госдуме объяснили заявления Эстонии по освобождению страны от фашизма

Нынешнюю государственность эстонские политики пытаются строить за счет войны с прошлым. Немаловажную роль в этом также играют русофобские мотивы, господствующие в Европе и США. Так первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT прокомментировал заявление Министерства иностранных дел Эстонской Республики о том, что документы об освобождении Советским Союзом Эстонии от немецко-фашистских захватчиков являются "исторически неточными".

Он добавил, что освобождение Эстонии от фашизма Красной армией является неоспоримым фактом и сомнению не подлежит.

"Есть принципиальные вещи, и взгляд может быть только один. Фашизм - абсолютное зло, главным его победителем является СССР и его Красная армия. Именно она освободила Эстонию и другие республики Советского Союза, ряд стран Восточной Европы. Это непреложный факт, и есть все необходимые исторические документы, свидетельствующие об этом", - заявил депутат.

Ранее МИД Эстонии выразило недовольство публикацией документов об освобождении Советским Союзом Эстонии от фашистов, объясняя это исторически "неточными заявлениями". По мнению эстонцев, они были одинаково оккупированы как нацистами, так и Советским Союзом. "Так называемое "освобождение" было оккупацией, которая длилась почти 50 лет", - заявили эстонские дипломаты в Twitter.