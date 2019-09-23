Новости

Жаров назвал работу по блокировке Telegram борьбой снаряда и брони 19:47
Toyota Land Cruiser 200 обновился и не подорожал 19:23
Ученые назвали неожиданную причину синдрома внезапной смерти 19:19
В регионах ЦФО объявлено штормовое предупреждение 19:14
В Москве отметили 100-летие Станции московской скорой помощи в Сокольниках 19:04
Ученые назвали популярный десерт лучшим завтраком 18:55
Генсек ООН объявил об официальном создании конституционного комитета Сирии 18:53
В Госдуме объяснили заявления Эстонии по освобождению страны от фашизма 18:31
Жену и детей Олега Смоленкова объявили в розыск вслед за "шпионом" 18:23
Фрегат "Адмирал Макаров" ушел в Сирию с главной иконой ВМФ 18:10
Опубликован список 100 лучших фильмов XXI века 18:07
В Казани неделю ищут школьницу, сбежавшую из дома в тапках из-за ОГЭ 18:05
Четверо потомков Айвазовского прилетели в Крым из Австралии 17:55
Жительница Мурманска освободилась из рабства в Дагестане 17:51
Украина закрыла пропускной пункт в Крым 17:39
Названы города, где люди больше всего довольны своим уровнем жизни 17:35
Вышел новый тизер "Сторожа" Юрия Быкова 17:30
В Петербурге поставят рекорд, подняв миллион килограммов гирь 17:26
Бабушка с феном пугает любителей превышать скорость 17:14
Тепло появилось уже в 3,5 тысячи домов в Москве 17:10
МИД РФ объяснил, как по Каспийской конвенции определяются морские границы 17:03
Зариф: Иран готов работать с РФ над безопасностью в Персидском заливе 16:43
Ксения Собчак сыграет в новом сериале Константина Богомолова 16:32
Умер легендарный актер хорроров, звезда фильмов Роба Зомби Сид Хэйг 16:30
Володин пригласил коллегу из Афганистана участвовать в заседании ПА ОДКБ 16:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Асимметричный ответ: ВВС США лишились важного преимущества из-за С-400
Асимметричный ответ: ВВС США лишились важного преимущества из-за С-400
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат
Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат
23.09.2019 18:31
Рубрика: В мире

В Госдуме объяснили заявления Эстонии по освобождению страны от фашизма

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нынешнюю государственность эстонские политики пытаются строить за счет войны с прошлым. Немаловажную роль в этом также играют русофобские мотивы, господствующие в Европе и США. Так первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT прокомментировал заявление Министерства иностранных дел Эстонской Республики о том, что документы об освобождении Советским Союзом Эстонии от немецко-фашистских захватчиков являются "исторически неточными".

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Захарова ответила главе МИД Эстонии на заявление о "советской оккупации"

Он добавил, что освобождение Эстонии от фашизма Красной армией является неоспоримым фактом и сомнению не подлежит.

"Есть принципиальные вещи, и взгляд может быть только один. Фашизм - абсолютное зло, главным его победителем является СССР и его Красная армия. Именно она освободила Эстонию и другие республики Советского Союза, ряд стран Восточной Европы. Это непреложный факт, и есть все необходимые исторические документы, свидетельствующие об этом", - заявил депутат.

Ранее МИД Эстонии выразило недовольство публикацией документов об освобождении Советским Союзом Эстонии от фашистов, объясняя это исторически "неточными заявлениями". По мнению эстонцев, они были одинаково оккупированы как нацистами, так и Советским Союзом. "Так называемое "освобождение" было оккупацией, которая длилась почти 50 лет", - заявили эстонские дипломаты в Twitter.

В мире Европа Эстония Законодательная власть Госдума Вторая мировая война
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Интурист": Закрытие турфирмы Thomas Cook не грозит сбоем в России
В Совфеде ответили на слова генерала США о действиях России в Черном море
Песков: Гарантии Путина бизнесу по амнистии капиталов должны выполняться
В Твери раскрыли убийство Михаила Круга
В Москве стартовал отопительный сезон