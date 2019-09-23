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23.09.2019 14:08
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Китае отмечают День осеннего равноденствия

Сегодня отмечается День осеннего равноденствия. В Китае это особый день, с которого начинается одноименный сезон традиционного календаря, длящийся около полумесяца. На Осеннее равноденствие (Цюфэнь) энергии инь и ян уравновешивают друг друга, как и теплая и холодная погода, рассказывает о традициях информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". В результате на Великой Китайской равнине устанавливаются самые погожие деньки.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Церемониал встречи этого сезона очень схож с празднованием Весеннего равноденствия: основной народной забавой является постановка яиц "на попа". Феномен объясняется тем, что в период равноденствия векторы ускорения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца уравновешивают друг друга, создавая идеальный баланс для постановки яйца "по стойке смирно". Другие считают, что астрофизика здесь абсолютно не при чем, а суть фокуса - в смещении центра тяжести яйца максимально вниз. Для этого надо подержать яйцо подольше в вертикальном положении, при этом использовать четырехдневное яйцо, в котором желток тонет лучше всего.

Если на Весеннее равноденствие в древнем Китае чтили Солнце, то на Осеннее проводились церемониалы поклонения Луне. Их начали устраивать еще в эпоху Шан (XVI-XI вв. до н.э.). Однако позже расписание торжеств в честь Луны было решено изменить. Дело в том, что иногда Осеннее равноденствие выпадало на новолуние, и поклоняться тому, чего не видно, было не очень удобно. Посему лунные церемониалы было решено перенести на Праздник середины осени, который отмечается по лунному календарю и проводится в полнолуние.

Едят на Цюфэнь так называемую "осеннюю зелень" цюцай - это листья амаранта (ширицы), из которых делают салаты. Их также добавляют в уху, которую называют "осенним супом" цютан. Амарант богат витаминами группы В и С, каротином. Он повышает иммунитет, хорош для профилактики онкологических заболеваний. Если амаранта нет, "осенней зеленью" для церемониала называют свежую редьку, зеленый лук или пекинскую капусту.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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