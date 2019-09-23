В Кремле назвали срок ответа России WADA

Москва подготовит ответ на новые замечания Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Мы знаем, что у WADA есть ряд вопросов. Сейчас установлен срок в три недели для подготовки ответа. В течение этих трех недель просто нужно подождать", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как справедливо заметил Песков, "WADA не визави Кремля, поэтому, естественно, Кремль не связывается с WADA".

"Это вопрос, который касается наших спортивных властей, и именно там будет готовиться ответ", - заключил представитель Кремля.