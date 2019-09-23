В Москве пройдет XV горно-геологический форум МАЙНЕКС Россия 2019

В Москве с 8 по 10 октября в гостинице Рэдиссон Славянская состоится XV горно-геологический форум и выставка МАЙНЕКС Россия 2019.

Учрежденный в 2005 году форум является одним из самых значимых событий в горнодобывающей и металлургической отраслях нашей страны. Мероприятие стало уникальной платформой, на которой компании могут обсудить проблемы и перспективы развития недропользования в эпоху цифровизации экономики, рост спроса на стратегические металлы и минералы и трансформацию горнодобывающей промышленности.

Большинство участников форума МАЙНЕКС - это представители ведущих компаний-недропользователей. Кроме того, в мероприятии традиционно принимают участие небольшие компании, занимающиеся развитием перспективных геолого-поисковых проектов на территории России, Евразийского Экономического Союза и за рубежом.

В этом году в работе форума примут участие порядка 500 руководителей высшего и среднего звена из ведущих горнодобывающих и геолого-поисковых предприятий, банков и инвесторов, технологических и консалтинговых компаний.

Перед открытием форума состоится серия мастер-классов и семинаров для специалистов компаний.

В рамках деловой программы мероприятия 9 октября пройдут открытые консультации "В помощь недропользователям" с участием ведущих специалистов отрасли по вопросам лицензирования, экспертизы, ГРР, цифровизации и инновационных технологий. 10 октября впервые на площадке форума МАЙНЕКС будет организована конференция "Mining Goes Digital", в ходе которой участникам будут представлены примеры и технологии цифровизации в горно-металлургической отрасли.

Всего на технических и пленарных заседаниях 9 и 10 октября будет представлено более 150 отраслевых обзоров, проблемных докладов, технических презентаций и кейсов.