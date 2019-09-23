Реестр распространителей недостоверной информации может появиться в России. Его предложено создать на сайте Роскомнадзора, сообщил глава ведомства Александр Жаров, выступая на ХХIII форуме современной журналистики "Вся Россия-2019".

В реестре будут указывать адреса интернет-страниц, которые распространяют недостоверные сведения и описание фейков. Это должно помочь решить проблему фейковых новостей, массовое распространение которых несет угрозу общественной безопасности. За последнее время в Роскомнадзор поступило 10 требований Генпрокуратуры в отношении 47 страниц сайтов, содержащих подобную информацию. Сведения размещались в соцсетях и на видеохостингах. Сейчас все они удалены, сообщил Жаров.

Причиной распространения фейковой информации, по его мнению, является жесткая конкуренция СМИ за новости и сокращение времени на "фактчекинг" - проверку достоверности изложенных фактов. Реестр мог бы стать для СМИ дополнительным инструментом проверки фактов по принципу "недостоверного источника", уточнил Жаров. На этот перечень может ссылаться официальный сайт Союза журналистов России при формировании аналогичного списка, добавил он.

В целом Роскомнадзор отмечает снижение количества нарушений законодательства со стороны СМИ. По словам Александра Жарова, это результат профилактической работы. Ежедневно Роскомнадзор проводит мониторинг 11 тысяч источников информации. Российские СМИ не распространяют сведения экстремистской и террористической направленности, отмечают в ведомстве. Однако по-прежнему немало фактов, связанных с несоблюдением законодательства в области защиты детей от негативной информации, в частности, требований об использовании системы возрастной маркировки.

Эта система основана на международной практике и в целом является сигнальной, а не запретительной. Большинство выявляемых нарушений формальные и требуют прежде всего профилактики, а не привлечения редакций к ответственности. "Сфера защиты детей - чувствительная, нормы закона здесь достаточно четкие. Они требуют большего внимания со стороны редакций", - подчеркнул Жаров.