В России создали недорогое искусственно выращенное мясо

В России к 2023 году на прилавках магазинов может появиться искусственно созданное мясо, причем стоить оно будет на уровне 800 рублей за килограмм. Об этом "РГ" рассказали в "Очаковском комбинате пищевых ингредиентов", где удалось вырастить первые 40 грамм такого мяса.

Основой для получения культивируемого мяса является небольшой кусок мышечной ткани теленка в возрасте 2-3 дней, полученный под местной анестезией. Клетки помещают в питательную среду для поддержания их роста и деления.

На сегодняшний день в мире стоимость такого культивируемого мяса остается достаточно высокой для розничного покупателя и колеблется в районе 90 долларов за килограмм. Производство же может исчисляться миллионами рублей. Но с развитием технологий, цена упадёт в разы, прогнозируют эксперты компании.

Если удешевить культурную среду, в которой "растёт" мясо, ее себестоимость будет составлять всего 300 рублей за 1 литр, против 1,5-3 миллионов рублей, в которые обходится сейчас среда производства Швейцарии. При этом скорость роста клеток будет не ниже, чем там.

Таким образом, и стоимость самого мяса начнёт падать. Не исключено, что через несколько лет оно составит конкуренцию традиционным вырезкам на полках магазинов.

"Производство лабораторного мяса имеет самое существенное этическое значение для современного общества, так как мы можем отказаться от забоя живых существ для получения мясной пищи", - говорит профессор Николай Шимановский, российский молекулярный фармаколог, член-корреспондент РАН.