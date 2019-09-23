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23.09.2019 21:35
Рубрика: Спорт

Ивлев закрывает щит

Центровой "Локомотива-Кубани" - о выступлении на чемпионате мира и о предстоящем сезоне Единой лиги
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(7971)
Клубы Единой лиги продолжают подготовку к новому сезону. Так, на днях краснодарский "Локомотив-Кубань" обыграл на предсезонном турнире в Турции "Тофаш" - 83:77 и стал победителем соревнований, добившись побед в трех матчах из трех.
По словам центрового "Локомотива-Кубани" Владимира Ивлева, перед клубом стоит одна цель - побеждать. Фото: РИА Новости По словам центрового "Локомотива-Кубани" Владимира Ивлева, перед клубом стоит одна цель - побеждать. Фото: РИА Новости
По словам центрового "Локомотива-Кубани" Владимира Ивлева, перед клубом стоит одна цель - побеждать. Фото: РИА Новости

На что "Локо" будет рассчитывать в предстоящем сезоне, в интервью "РГ" рассказал один из старожилов клуба и по совместительству центровой сборной России Владимир Ивлев.

Вы приняли участие в своем первом чемпионате мира. Осталось больше негатива или позитива?

Владимир Ивлев: Я очень сильно разочарован. Сами понимаете, аппетит приходит в процессе. Начиналось все так хорошо, все шло по плану. А потом игра с Польшей. Проиграть в концовке Аргентине еще ладно, но отдать игру с Польшей было вдвойне обидно. Обидно перед собой, перед болельщиками, перед всеми. Ведь это была реальная возможность пройти дальше и сыграть в плей-офф. Осталось ощущение недосказанности.

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Что стало главной проблемой?

Владимир Ивлев: К сожалению, у нас во всех матчах были такие отрезки, которые мы проваливали, после чего пытались вернуться в игру. Иногда получалось, иногда - нет. Это то, над чем надо работать.

А "физика" не подкачала? Все-таки играли через день пять матчей...

Владимир Ивлев: Да нет, график приемлемый. Единственное, что перед игрой с Польшей был отвратительный переезд. Наверно стоило как-то по-другому составить расписание. А то мы не спали ночью после матча с Аргентиной, потом подъем в шесть утра, перелет. Но только не надо говорить, что мы проиграли полякам из-за перелета. Может, двум-трем парням, которые играли по 30 минут, и не хватило в решающий момент. Остальные играли не так много и, наоборот, должны были давать эту энергию, на которую мы вообще-то рассчитывали, как на наш козырь, и которой не хватило.

Собой довольны?

Владимир Ивлев: Никогда не оцениваю свою игру, считаю, что это должны делать другие. Тренеры, скауты, болельщики.

Тяжело переключиться с чемпионата мира на Единую лигу?

Владимир Ивлев: Да не особо. А что переключаться. Приехал и снова там тренируешься. Собрал вещи, поехал в Краснодар, вот и все дела.

Перерыв у вас был?

Владимир Ивлев: Перерыва никто особо не давал. Была пара дней, между моим прилетом и возвращением команды из Италии, где проходил сбор.

Связь с клубом во время чемпионата мира держали?

Фото: Fiba.basketball
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Владимир Ивлев: Когда у сборной был товарищеский турнир в Италии, где тренировался и клуб, общался там с главным тренером "Локо". Но это все носило предварительный характер. В клубе, как и в сборной, было много молодых, потому что еще не все вернулись в строй, не все восстановились. Потом уже, когда все собрались, началась командная работа. Мне форму набирать не было смысла. Вообще посмотрим, интересный будет сезон. Команда обновилась, поменялся гендиректор. Интересно, как это все будет выглядеть.

Какие задачи стоят перед командой?

Владимир Ивлев: У "Локо" других задач, кроме как побеждать, не стоит. И это правильно. Другое дело, что выигрывать хотят все. А цели у нас всегда высокие.

Чемпион последних лет ЦСКА сильно обновился. Дает ли это конкурентам дополнительный шанс сместить армейцев с вершины?

Владимир Ивлев: Да все обновились, "Химки", ЦСКА. В этом сезоне, насколько я вижу, мощный приток в Единую лигу игроков из НБА. Правда, я наблюдал многих ребят из-за океана, которые были там не на последних ролях, а здесь особо ничего не показали. Посмотрим, на что способны те, кто приехал к нам в этот раз.

Первый официальный матч "Локо" проведет уже 1 октября против литовского "Ритас" в Еврокубке. Стартовая игра в Единой лиге у "железнодорожников" намечена на 5 октября, в гостях против "Цмоки-Минска".

Спорт Баскетбол
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