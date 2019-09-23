Официально окончательный отчет будет представлен в начале ноября. А сейчас проект передан сторонам, участвующим в расследовании. По информации, просочившейся в СМИ, в документе перечислены около 100 пунктов, которые описывают различные проблемы: речь идет как об оборудовании лайнера, так и об отдельных ошибках пилотов. По мнению аналитиков, не исключено, что главной причиной крушения будут признаны конструктивные недостатки. Кроме того, говорится о недостаточном контроле со стороны государственных органов США за соблюдением авиационных правил. По данным The Wall Street Journal, представители Boeing готовы отправиться в Индонезию, чтобы участвовать в подготовке итоговой редакции отчета.

Со своей стороны Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) собирается выдать рекомендации в отношении безопасности полетов. Они касаются, в частности, подготовки экипажей к ситуации, когда автоматическая система управления самолетом по какой-либо причине выходит из строя. Кроме того, планируется внести изменения в порядок сертификации новых самолетов.

Эксперты не сомневаются: результаты расследований двух подряд тяжелых катастроф Boeing 737 MAX8 скажутся на развитии всей мировой авиации. Напомним: через полгода после Индонезии один в один такая же трагедия унесла 157 жизней в Эфиопии. Как писала The New York Times, руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту имел место сбой в работе системы MCAS, которая автоматически корректирует положение самолета в воздухе.

Результаты расследований двух тяжелых авиакатастроф Boeing 737 MAX8 скажутся на развитии мировой авиации

В чем принцип работы этой системы, "РГ" рассказал генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко:

- MCAS срабатывает автоматически, когда: угол атаки велик; автопилот отключен; закрылки убраны; выполняется крутой разворот. Система опускает нос самолет вниз, чтобы предотвратить сваливание. MCAS отключается, когда: угол атаки в достаточной степени уменьшен; пилоты "пересиливают" систему ручным управлением. Но возникло много вопросов. Почему, скажем, система вмешивалась в управление самолетом, не ставя пилотов об этом в известность? Почему фирма-производитель не сочла нужным информировать о таком важном нововведении авиакомпании и пилотов? Почему занятия по новому программному обеспечению не были предусмотрены в программе переучивания пилотов?..

Все новейшие самолеты строятся с тем расчетом, что автоматизация должна как можно больше помогать экипажу. И сегодня летчик вручную управляет самолетом без автопилота очень короткое время. Буквально пару минут после взлета и примерно столько же до посадки. Навыки ручного управления, естественно, теряются. Этим вопросом, скорее всего, займутся международные авиационные организации, в том числе и ИКАО. Не исключено, что могут быть пересмотрены программы и нормативы подготовки летного состава, связанные с ручным управлением.