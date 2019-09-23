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23.09.2019 06:57
Рубрика: В мире

Власти Китая закроют старейший аэропорт страны

Самый первый аэропорт Китая - "Наньюань" на следующей недели перестанет обслуживать гражданские самолеты. Это связано с открытием новой воздушной гавани - "Дасин".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Аэропорт "Наньюань" открыли в 1910 году. Сначала он был военным, а затем начал принимать и пассажирские самолеты. Что же касается нового аэропорта - "Дасин" - он находится на юге Пекина, имеет четыре взлетно-посадочные полосы. Официальное открытие воздушной гавани запланировано на 30 сентября - в канун 70-летия образования КНР.

Интересный факт: "Дасин" имеет самую большую в мире стальную крышу, которая по площади равна 25 футбольным полям.

В мире Восточная Азия Китай
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