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23.09.2019 21:10
Рубрика: В мире

Мятежный капитан

Во Франции задержали полицейского, примкнувшего к "желтым жилетам"
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(7971)
Во время очередной акции "желтых жилетов" в Париже наряду с 158 манифестантами задержали капитана французской полиции. 54-летнего Николя С., который в тот момент не был при исполнении, арестовали за "мятеж" и оскорбление собственных коллег, сообщает газета Le Parisien.
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
В Париже полиция применила газ для разгона "желтых жилетов"

"В мое время полиция не была такой, как вы!" - кричал капитан, нецензурно бранясь на проезжавших мимо правоохранителей. Когда те подошли к нему, капитан показал удостоверение, но его тут же скрутили и отправили в участок. Это не помешало ему продолжать ругаться и показывать средний палец своим "обидчикам". Во время допроса задержанный заявил, что он один из "желтых жилетов", и повторил оскорбления в лицо следователям.

За такое поведение капитан может отделаться простым предупреждением, а может предстать перед уголовным судом. Французский закон не запрещает госслужащим высказывать свое мнение. Но этический кодекс национальной полиции гласит: "Полицейский обязан сохранять нейтралитет <...> Когда он не на службе, он может свободно выражать свои мысли в пределах, ограниченных долгом сдержанности и лояльностью к институтам Республики". Так называемый "долг сдержанности" предписывает госслужащим вне зависимости от того, находятся они при исполнении или нет, проявлять сдержанность в высказываниях и избегать поведения, подрывающего мнение общественности о государственном аппарате.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже
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