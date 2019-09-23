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23.09.2019 14:51
Рубрика: Власть

Володин отметил вклад Назарбаева в развитие отношений РФ и Казахстана

Текст: Татьяна Замахина (Нур-Султан)
Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Разговор состоялся в преддверии Совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое пройдет в Нур-Султане 24 сентября.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Вячеслав Володин. Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Вячеслав Володин. Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Глава нижней палаты российского парламента передал казахстанскому лидеру приветствия и добрые пожелания от президента РФ Владимира Путина. Обращаясь к Назарбаеву, Володин отметил его вклад в развитие сотрудничества между государствами.

Фото: Пресс-служба Минобороны
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- Вы многое сделали для того, чтобы отношения между нашими странами стали такими добрыми, - считает спикер Госдумы.

Кроме того, он рассказал первому президенту республики о возрастающем интересе к Совещанию спикеров парламентов стран Евразии. К этому году масштабному мероприятию, которое проходит в Нур-Султане, уделили внимание гораздо больше стран, чем год назад. При этом с каждым годом число участников Совещания растет - если в первом саммите в 2016 году участвовали представители 18 стран, то в этом году мероприятие соберет руководителей парламентов более 60 государств, в том числе около сорока спикеров.

Первый казахстанский президент, в свою очередь, назвал сотрудничество двух стран "примером для всех государств" - именно такие отношения, по его оценке, в идеале "должны быть между соседями с точки зрения политики, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества".

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