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Рубрика: Власть

Володин пригласил коллегу из Афганистана участвовать в заседании ПА ОДКБ

Текст: Татьяна Замахина (Нур-Султан)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился в Нур-Султане с главой нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана Мир Рахмана Рахмани. Основной тематикой переговоров стала сфера безопасности. В частности, глава нижней палаты российского парламента пригласил собеседника участвовать в заседании Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Переговоры прошли на полях IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии.

- Сто лет назад были установлены дипломатические отношения между нашими странами, - напомнил Вячеслав Володин. - Россия была первой, кто признал независимость Афганистана. Больше века длятся наши отношения, мудрости хватает, чтобы мы могли обсуждать самые сложные проблемы за столом.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Он пригласил афганскую делегацию посетить Москву, чтобы закрепить достигнутые успехи в двусторонних отношениях. Диалог между парламентами эффективно проводить и на международных площадках. В частности, это Конференция по вопросам безопасности и межрегиональному сотрудничеству, следующее заседание которой пройдет в октябре в Турции, а также Парламентская ассамблея ОДКБ (заседает в ноябре в Ереване).

- Парламент Афганистана активно участвовал в работе ПА ОДКБ в статусе наблюдателя. Нам крайне важно знать, насколько вам интересен этот формат и будете ли принимать в нем участие, - обратился Володин к Рахмани. Одним из вопросов, требующих обсуждения, он назвал события в Сирии, которые "привели к тому, что боевики переместились в Афганистан".

Афганский спикер подтвердил, что планирует принять участие на названных собеседником парламентских площадках. Он также выразил желание приехать в Москву для укрепления сотрудничества с РФ. Рахмани, кроме того, поблагодарил российскую сторону за гранты на обучение вооруженных сил Афганистана.

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