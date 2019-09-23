Володин пригласил коллегу из Афганистана участвовать в заседании ПА ОДКБ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился в Нур-Султане с главой нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана Мир Рахмана Рахмани. Основной тематикой переговоров стала сфера безопасности. В частности, глава нижней палаты российского парламента пригласил собеседника участвовать в заседании Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Переговоры прошли на полях IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии.

- Сто лет назад были установлены дипломатические отношения между нашими странами, - напомнил Вячеслав Володин. - Россия была первой, кто признал независимость Афганистана. Больше века длятся наши отношения, мудрости хватает, чтобы мы могли обсуждать самые сложные проблемы за столом.

Он пригласил афганскую делегацию посетить Москву, чтобы закрепить достигнутые успехи в двусторонних отношениях. Диалог между парламентами эффективно проводить и на международных площадках. В частности, это Конференция по вопросам безопасности и межрегиональному сотрудничеству, следующее заседание которой пройдет в октябре в Турции, а также Парламентская ассамблея ОДКБ (заседает в ноябре в Ереване).

- Парламент Афганистана активно участвовал в работе ПА ОДКБ в статусе наблюдателя. Нам крайне важно знать, насколько вам интересен этот формат и будете ли принимать в нем участие, - обратился Володин к Рахмани. Одним из вопросов, требующих обсуждения, он назвал события в Сирии, которые "привели к тому, что боевики переместились в Афганистан".

Афганский спикер подтвердил, что планирует принять участие на названных собеседником парламентских площадках. Он также выразил желание приехать в Москву для укрепления сотрудничества с РФ. Рахмани, кроме того, поблагодарил российскую сторону за гранты на обучение вооруженных сил Афганистана.