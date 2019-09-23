В столице Казахстана сегодня пройдет четвертое Совещание спикеров парламентов стран Евразии. В этом году интерес к мероприятию существенно возрос, в том числе со стороны стран Европы. В преддверии парламентского саммита его участник - председатель Госдумы Вячеслав Володин - встретился с рядом коллег, прибывших в Нур-Султан. Поговорил он и с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Если в первом саммите в 2016 году участвовали представители 18 стран, то в этом году мероприятие соберет руководителей парламентов более 60 стран, в том числе около сорока спикеров. О возрастающем интересе к Совещанию спикеров Вячеслав Володин говорил на встрече с Назарбаевым. Первый казахстанский президент, в свою очередь, назвал сотрудничество двух стран "примером для всех государств" - именно такие отношения, по его оценке, в идеале должны быть между соседями с точки зрения политики, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Тема нынешнего Совещания - "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство". И это в данном случае не просто громкие слова - участникам сравнительно нового евразийского формата действительно удается договариваться на конкретные темы. Чего не скажешь о европейских площадках. Об этом Володин, среди прочего, говорил на встрече с казахстанским коллегой Нурланом Нигматулиным. "Когда мы говорим о евразийском сотрудничестве, в основе здесь все-таки лежит доверие партнеров друг к другу, - подчеркнул спикер, имея в виду также сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). - А когда в Европе обсуждают важные темы, но при этом существуют двойные стандарты и "фигуру" держат в кармане - это ни к чему доброму не приведет".

Саммит соберет руководителей парламентов более 60 стран

Кстати, ряд стран Европы серьезно отнеслись к евразийскому формату. Как отметил Вячеслав Володин, интерес европейцев к Совещанию существенно вырос. Среди участников саммита - глава Нацсобрания Венгрии Ласло Кевер, с которым российский спикер также провел переговоры. Собеседники обсудили как развитие парламентского сотрудничества двух стран, так и международную обстановку. В частности, сошлись в оценках по поводу ситуации на Украине и дали схожую характеристику действиям США, "которые присвоили себе право на демократию".