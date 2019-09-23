Новости

Орешкин прокомментировал идею оставлять должникам прожиточный минимум 21:09
Порошенко грубо нарушил правила дорожного движения 20:57
В ПАСЕ отреагировали на отказ украинской делегации принять участие в сессии 20:51
Европейские лоукостеры подали заявки на полеты в Россию 20:04
Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ 19:56
Жаров назвал работу по блокировке Telegram борьбой снаряда и брони 19:47
Toyota Land Cruiser 200 обновился и не подорожал 19:23
Ученые назвали неожиданную причину синдрома внезапной смерти 19:19
В регионах ЦФО объявлено штормовое предупреждение 19:14
В Москве отметили 100-летие Станции московской скорой помощи в Сокольниках 19:04
Ученые назвали популярный десерт лучшим завтраком 18:55
Генсек ООН объявил об официальном создании конституционного комитета Сирии 18:53
В Госдуме объяснили заявления Эстонии по освобождению страны от фашизма 18:31
Жену и детей Олега Смоленкова объявили в розыск вслед за "шпионом" 18:23
Фрегат "Адмирал Макаров" ушел в Сирию с главной иконой ВМФ 18:10
Опубликован список 100 лучших фильмов XXI века 18:07
В Казани неделю ищут школьницу, сбежавшую из дома в тапках из-за ОГЭ 18:05
Четверо потомков Айвазовского прилетели в Крым из Австралии 17:55
Жительница Мурманска освободилась из рабства в Дагестане 17:51
Украина закрыла пропускной пункт в Крым 17:39
Названы города, где люди больше всего довольны своим уровнем жизни 17:35
Вышел новый тизер "Сторожа" Юрия Быкова 17:30
В Петербурге поставят рекорд, подняв миллион килограммов гирь 17:26
Бабушка с феном пугает любителей превышать скорость 17:14
Тепло появилось уже в 3,5 тысячи домов в Москве 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
23.09.2019 20:23
Рубрика: Власть

Большой диалог

Вячеслав Володин выступит на совещании спикеров парламентов стран Евразии
Текст: Татьяна Замахина (Нур-Султан)
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(7971)
В столице Казахстана сегодня пройдет четвертое Совещание спикеров парламентов стран Евразии. В этом году интерес к мероприятию существенно возрос, в том числе со стороны стран Европы. В преддверии парламентского саммита его участник - председатель Госдумы Вячеслав Володин - встретился с рядом коллег, прибывших в Нур-Султан. Поговорил он и с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Вячеслав Володин отметил возрастающий интерес к Совещанию спикеров парламентов стран Евразии. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Вячеслав Володин отметил возрастающий интерес к Совещанию спикеров парламентов стран Евразии. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Вячеслав Володин отметил возрастающий интерес к Совещанию спикеров парламентов стран Евразии. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Если в первом саммите в 2016 году участвовали представители 18 стран, то в этом году мероприятие соберет руководителей парламентов более 60 стран, в том числе около сорока спикеров. О возрастающем интересе к Совещанию спикеров Вячеслав Володин говорил на встрече с Назарбаевым. Первый казахстанский президент, в свою очередь, назвал сотрудничество двух стран "примером для всех государств" - именно такие отношения, по его оценке, в идеале должны быть между соседями с точки зрения политики, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Фото: duma.gov.ru
Вячеслав Володин посетил с официальным визитом Узбекистан

Тема нынешнего Совещания - "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство". И это в данном случае не просто громкие слова - участникам сравнительно нового евразийского формата действительно удается договариваться на конкретные темы. Чего не скажешь о европейских площадках. Об этом Володин, среди прочего, говорил на встрече с казахстанским коллегой Нурланом Нигматулиным. "Когда мы говорим о евразийском сотрудничестве, в основе здесь все-таки лежит доверие партнеров друг к другу, - подчеркнул спикер, имея в виду также сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). - А когда в Европе обсуждают важные темы, но при этом существуют двойные стандарты и "фигуру" держат в кармане - это ни к чему доброму не приведет".

Саммит соберет руководителей парламентов более 60 стран

Кстати, ряд стран Европы серьезно отнеслись к евразийскому формату. Как отметил Вячеслав Володин, интерес европейцев к Совещанию существенно вырос. Среди участников саммита - глава Нацсобрания Венгрии Ласло Кевер, с которым российский спикер также провел переговоры. Собеседники обсудили как развитие парламентского сотрудничества двух стран, так и международную обстановку. В частности, сошлись в оценках по поводу ситуации на Украине и дали схожую характеристику действиям США, "которые присвоили себе право на демократию".

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ
Косачев объяснил значение резолюции "О важности европейской памяти для будущего Европы"
"Интурист": Закрытие турфирмы Thomas Cook не грозит сбоем в России
В Совфеде ответили на слова генерала США о действиях России в Черном море
Песков: Гарантии Путина бизнесу по амнистии капиталов должны выполняться