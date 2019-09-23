Воров в законе в тюрьмах будут держать отдельно

В Госдуму внесен пакет законопроектов, предписывающих в казенных домах отделять криминальных авторитетов от основной массы заключенных.

В этом году был принят закон, который существенно ужесточил уголовную ответственность для криминальных авторитетов и главарей организованных преступных групп. Основной новеллой стало введение отдельного уголовного наказания за само "звание" главаря преступного клана или его подразделения. Проще говоря, серьезный срок можно получить даже за звание "вора в законе", если будет доказано, что некий гражданин его носит.

Как заявил в свое время зампредседателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, государство более чем эффективно ведет борьбу с лидерами организованной преступности.

"Только за прошлый год в России было задержано 36 воров в законе, - рассказал Александр Хинштейн. - В местах лишения свободы находятся 77 воров в законе". По его словам, это примерно одна треть от общего числа таких преступников в стране, причем данная категория постоянно находится под оперативным контролем.

Сейчас Александр Хинштейн вместе с Василием Пискаревым и Эрнестом Валеевым внесли в Госдуму проект поправок в Уголовно-исполнительный кодекс и Закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" поправки, согласно которым криминальные авторитеты должны сидеть в отдельных камерах. Дополнительных расходов бюджета, по словам разработчиков проекта, не потребуется. Ничего дополнительно строить не придется. В СИЗО выделят специальные камеры, а в колониях предполагается держать авторитетов в камерах штрафных изоляторов.