Врачи рассказали о девушке из Армении, которая плачет кристаллами

В Армении обнаружили 22-летнюю девушку, у которой вместо слез образовываются кристаллы - более 50 штук за сутки. Редкая патология проявилась у Сатеник Каразян после травмы примерно два месяца назад.

Чтобы понять причину такого состояния девушки, необходимо провести полное обследование организма, пояснили специалисты. Так как не исключено, что кристаллы могут появляться и во внутренних органах пациентки - печени и почках.

Как рассказала РЕН ТВ врач-офтальмолог Татьяна Шилова, образование кристаллов может быть вызвано генетическим или инфекционным заболеванием.

- Слеза представляет собой биологическую жидкость, которая похожа по составу на кровь. И при определенных ситуациях - генетических или воспалительных заболеваниях глаза (и организма в целом) - могут возникать нарушения в составе слезы, - отметила врач.