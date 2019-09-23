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23.09.2019 07:48
Рубрика: В мире
Проект: Наука

Врачи рассказали о девушке из Армении, которая плачет кристаллами

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Армении обнаружили 22-летнюю девушку, у которой вместо слез образовываются кристаллы - более 50 штук за сутки. Редкая патология проявилась у Сатеник Каразян после травмы примерно два месяца назад.

Чтобы понять причину такого состояния девушки, необходимо провести полное обследование организма, пояснили специалисты. Так как не исключено, что кристаллы могут появляться и во внутренних органах пациентки - печени и почках.

Фото: Pixabay
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Как рассказала РЕН ТВ врач-офтальмолог Татьяна Шилова, образование кристаллов может быть вызвано генетическим или инфекционным заболеванием.

- Слеза представляет собой биологическую жидкость, которая похожа по составу на кровь. И при определенных ситуациях - генетических или воспалительных заболеваниях глаза (и организма в целом) - могут возникать нарушения в составе слезы, - отметила врач.

В мире экс-СССР Армения Общество Здоровье
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