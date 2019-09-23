Новости

Путин поздравил российских гимнасток 22:35
Путин примет участие в саммитах АТЭС, БРИКС и ЕАЭС 22:18
Путин встретится с президентами Венесуэлы, Казахстана и Филиппин 22:13
Месси в третий раз подряд не смог выиграть премию Ференца Пушкаша 22:09
Лукашенко наградил Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов 21:56
Биржевой курс евро обновил минимум конца июля 21:55
Неврологи рассказали, какие сны человеку проще вспомнить 21:35
Таинственно исчезнувшего петербургского ресторатора нашли убитым 21:24
Орешкин прокомментировал идею оставлять должникам прожиточный минимум 21:09
Порошенко грубо нарушил правила дорожного движения 20:57
В ПАСЕ отреагировали на отказ украинской делегации принять участие в сессии 20:51
Европейские лоукостеры подали заявки на полеты в Россию 20:04
Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ 19:56
Жаров назвал работу по блокировке Telegram борьбой снаряда и брони 19:47
Toyota Land Cruiser 200 обновился и не подорожал 19:23
Ученые назвали неожиданную причину синдрома внезапной смерти 19:19
В регионах ЦФО объявлено штормовое предупреждение 19:14
В Москве отметили 100-летие Станции московской скорой помощи в Сокольниках 19:04
Ученые назвали популярный десерт лучшим завтраком 18:55
Генсек ООН объявил об официальном создании конституционного комитета Сирии 18:53
Две модели Mitsubishi могут вернуться в Россию 18:39
В Госдуме объяснили заявления Эстонии по освобождению страны от фашизма 18:31
Жену и детей Олега Смоленкова объявили в розыск вслед за "шпионом" 18:23
Фрегат "Адмирал Макаров" ушел в Сирию с главной иконой ВМФ 18:10
Опубликован список 100 лучших фильмов XXI века 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
23.09.2019 21:35
Рубрика: Общество

Неврологи рассказали, какие сны человеку проще вспомнить

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Хороший сон важен для мозга. Ночью он перерабатывает информацию, сортирует то, что было изучено в течение дня, и важное отправляет на хранение в долговременную память, а ненужное - стирает. Вот почему мы почти сразу забываем сны. Но ученые не знали, каков механизм это "стирания" и в какой фазе сна происходят эти процессы. Международная группа исследователей, вероятно, нашла ответы на эти вопросы.

В работе, опубликованной в Science, ученые из Нагойского университета (Япония) и Национального института неврологических расстройств и инсульта (США) сообщают, что ими обнаружена группа нейронов, которые особенно активны в быстрой фазе сна.

Фото: AP Photo / Francois Mori
Ученые вернулись к "феномену Кальман" - мировому рекорду долголетия

"Забывание - это активный процесс, а не просто нечто пассивное", - говорит Шунтаро Идзава. Но как работает это "активное забывание"? Команда Идзава исследовала этот процесс на мышах, сосредоточившись на "подозрительной" группе клеток в гипоталамусе - центре контроля многих гормонов и вегетативных функций.

В этой области мозга находятся клетки, продуцирующие меланин-концентрирующий гормон (MCH). Этот гормон влияет на аппетит и участвует в регуляции фазы быстрого сна, во время которой мы и видим сны.

Ученые активировали инъекцией группу МСН-клеток в мозге животных, в результате чего мыши не смогли узнавать ранее изученное. В то время как грызуны из контрольной группы хорошо все помнили. И напротив, мыши показали лучшие результаты в тестах на память, когда нейроны MCH были выключены во время фазы быстрого сна. Отключение нейронов в то время, когда мыши не спали или находились в других состояниях сна, не влияло на память.

По словам Томаса Килдафа, соавтора работы, "результаты говорят о том, что МСН-нейроны активно помогают мозгу забыть неважную информацию".

Фото: pixabay.com
Ученые описали редчайший случай, когда человек пьянеет без алкоголя
Фото: iStock
Психологи выяснили, как и о чем конфликтуют счастливые пары

"Это исследование доказывает: наш мозг решает, что хранить, а что нет", - прокомментировала статью Джанет Хе из Национального института здравоохранения США.

Результаты работы также объясняют, почему сны почти всегда стираются из памяти. Это связано с тем, объясняет Килдаф, что сновидения возникают в основном во время фазы быстрого сна, и, следовательно, в тот самый момент, когда клетки MCH очень активны: "Таким образом, активная деятельность этой группы клеток препятствует хранению сновидений в гиппокампе - и мы забываем о наших снах".

Несмотря на то что вывод получен в результате исследования на мышах, ученые с изрядной долей вероятности предполагают, что таков же механизм стирания информации и у людей. Их дальнейший интерес - выяснить, как мозг отличает важную информацию от неважной и как именно MCH-клетки тормозят сохранение информации.

Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ
Косачев объяснил значение резолюции "О важности европейской памяти для будущего Европы"
"Интурист": Закрытие турфирмы Thomas Cook не грозит сбоем в России
В Совфеде ответили на слова генерала США о действиях России в Черном море
Песков: Гарантии Путина бизнесу по амнистии капиталов должны выполняться