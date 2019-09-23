Неврологи рассказали, какие сны человеку проще вспомнить

Хороший сон важен для мозга. Ночью он перерабатывает информацию, сортирует то, что было изучено в течение дня, и важное отправляет на хранение в долговременную память, а ненужное - стирает. Вот почему мы почти сразу забываем сны. Но ученые не знали, каков механизм это "стирания" и в какой фазе сна происходят эти процессы. Международная группа исследователей, вероятно, нашла ответы на эти вопросы.

В работе, опубликованной в Science, ученые из Нагойского университета (Япония) и Национального института неврологических расстройств и инсульта (США) сообщают, что ими обнаружена группа нейронов, которые особенно активны в быстрой фазе сна.

"Забывание - это активный процесс, а не просто нечто пассивное", - говорит Шунтаро Идзава. Но как работает это "активное забывание"? Команда Идзава исследовала этот процесс на мышах, сосредоточившись на "подозрительной" группе клеток в гипоталамусе - центре контроля многих гормонов и вегетативных функций.

В этой области мозга находятся клетки, продуцирующие меланин-концентрирующий гормон (MCH). Этот гормон влияет на аппетит и участвует в регуляции фазы быстрого сна, во время которой мы и видим сны.

Ученые активировали инъекцией группу МСН-клеток в мозге животных, в результате чего мыши не смогли узнавать ранее изученное. В то время как грызуны из контрольной группы хорошо все помнили. И напротив, мыши показали лучшие результаты в тестах на память, когда нейроны MCH были выключены во время фазы быстрого сна. Отключение нейронов в то время, когда мыши не спали или находились в других состояниях сна, не влияло на память.

По словам Томаса Килдафа, соавтора работы, "результаты говорят о том, что МСН-нейроны активно помогают мозгу забыть неважную информацию".

"Это исследование доказывает: наш мозг решает, что хранить, а что нет", - прокомментировала статью Джанет Хе из Национального института здравоохранения США.

Результаты работы также объясняют, почему сны почти всегда стираются из памяти. Это связано с тем, объясняет Килдаф, что сновидения возникают в основном во время фазы быстрого сна, и, следовательно, в тот самый момент, когда клетки MCH очень активны: "Таким образом, активная деятельность этой группы клеток препятствует хранению сновидений в гиппокампе - и мы забываем о наших снах".

Несмотря на то что вывод получен в результате исследования на мышах, ученые с изрядной долей вероятности предполагают, что таков же механизм стирания информации и у людей. Их дальнейший интерес - выяснить, как мозг отличает важную информацию от неважной и как именно MCH-клетки тормозят сохранение информации.