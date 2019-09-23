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23.09.2019 19:56
Рубрика: Общество

Студентов взяли в разработку

К наиболее востребованным научным исследованиям вузы привлекают молодежь
Текст: Наталья Решетникова, Ольга Штраус
Российская газета - Спецвыпуск № 213(7971)
Российские вузы наращивают масштабы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в которых участвуют преподаватели и студенты. Как правило, это не разработки ради разработок.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вузы тесно сотрудничают с компаниями реального сектора, медицинскими центрами, выполняют для них необходимые исследования. Это позволяет университетской науке быть востребованной, а студентам дает возможность в будущем получить хорошую работу. Об успешных примерах работы вузов в сфере НИКОР, рассказывают корреспонденты "РГ" из Новосибирска и Санкт-Петербурга.

На VII Международном форуме технологического развития "Технопром-2019", который прошел в "Новосибирск Экспоцентр" 18-20 сентября, новосибирское конструкторское бюро "Спектр" представило проект электромобиля, который создается по концепции отечественного спорткара Marussia. "Умные" технологии, которыми будет начинена машина, разработают в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ).

Для будущего новосибирского электрокара инженерам факультета мехатроники и автоматизации техуниверситета предстоит заменить двигатель внутреннего сгорания на мощный энергоэффективный, а также установить литий-ионные батареи и синтезировать систему управления.

Фото: Wavebreakmedia/ iStock
Всем ли рейтингам вузов стоит доверять

Помощник проректора по научной работе НГТУ Александр Штанг рассказал, что в университете создают энергоэффективные двигатели, преобразователи, накопители энергии, электроприводы, есть сильная школа материаловедения и машиностроения и научные коллективы, которые глубоко понимают кинематику и энергетику движения электротранспортных средств.

- Фактически у нас есть сумма технологий и компетенций, чтобы осуществить прорыв и сформировать платформу для становления отечественных электрокаров с высокими техническими характеристиками на основе российских разработок, - прокомментировал он.

Еще одно направление, в котором ведутся работы в НГТУ, относится к сфере здравоохранения. Компания "НЭВЗ-Керамикс" совместно с НГТУ разработала первый в мире протез коленного сустава на основе керамики. Его уникальность - в использовании вкладышей из инновационной высокопрочной керамики, разработанной в НГТУ. Ранее ученые механико-технологического факультета НГТУ совместно со специалистами "НЭВЗ-Керамикс" и ННИИТО им. Цивьяна разработали и внедрили "керамический" протез тазобедренного сустава. В России пациентам уже было установлено более четырех тысяч таких протезов.

Университеты стремятся максимально интегрировать научную деятельность в образовательный процесс и подключить студентов к реализации реальных научных проектов

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) наиболее востребованными считают исследования в области искусственного интеллекта, больших данных, квантовых вычислений, в области геномики, уникальных аддитивных порошковых технологий, цифровых фабрик и виртуальных полигонов. В вузе гордятся созданием интеллектуальной системой диагностики опухолей в легких, с помощью которой всего за 20 секунд можно поставить точный диагноз. Еще одна из прорывных технологий - создание нейросети для 3D-печати деталей, на основе которой может быть построен полностью автоматизированный комплекс, поскольку программа способна самообучаться и улучшать качество изделий без участия человека.

- Сегодня развитие образовательных учреждений возможно лишь при многоплановой интеграции в схему "образование - наука - производство, - подчеркивает проректор по научной работе СПбПУ, член-корреспондент РАН Виталий Сергеев. - Именно поэтому университет стремится максимально интегрировать научную деятельность в образовательный процесс и подключить студентов к реализации реальных научных проектов.

В СПбПУ за достижения в научно-исследовательской деятельности студентам назначается повышенная стипендия. В вузе реализуют проект "Школа ключевых исследователей" по подготовке научных лидеров национального и мирового уровня.

Многие разработки, которыми гордится университет, сделаны при участии студентов и аспирантов, а некоторые полностью реализованы только ими. Так, первый в мире беспилотный экраноплан на солнечных панелях - разработка аспирантов Политеха, которую презентовали на выставке "Армия-2019".

При участии студентов был создан комплекс реабилитации на основе обратной связи "мозг - компьютер", помогающий восстанавливать двигательные функции после различных травм мозга. Эффективность устройства была подтверждена клиническими испытаниями.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Санкт-Петербургский госуниверситет аэрокосмического приборостроения тоже активно задействует в научных изысканиях студентов, которые имеют возможность работать над конкретными проектами в университетском научно-исследовательском центре.

- Руководство РЖД обратилось к нам с такой проблемой: приходится покупать настоящие вагоны для восстановления и совершенствования знаний специалистов, а также проведения аттестации сотрудников, что требует значительных затрат, - рассказывает об одном из реализованных с участием студентов-магистрантов проектов руководитель лаборатории компьютерной графики, виртуальной и дополненной реальности Александр Никитин. - Мы разработали иной вариант переподготовки. Основная идея - полностью смоделировать то, как осмотрщик-ремонтник обходит вагон и выявляет неисправности в виртуальной реальности. Команда программистов проработала все 12 позиций, на каждой из которых много различных устройств. Симулятор позволяет моделировать нестандартные ситуации, например, пожар или взрыв.

Этим летом Новосибирский ГТУ и Институт ядерной физики (ИЯФ) им. Г.И. Будкера запустили магистерскую программу "Радиофизические методы исследований". Здесь буду готовить специалистов инженерно-технического профиля. С первого курса магистратуры студенты официально трудоустроены в ИЯФ. А в будущем они смогут работать в Центре коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), создание которого предусмотрено нацпроектом "Наука", и других проектах программы развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0".

Позиция

Юлия Красильникова, начальник отдела научно-технической информации и молодежных программ НИТУ "МИСиС":

- Наиболее наукоемкой отраслью традиционно остается оборонно-промышленный комплекс, его предприятия являются активными заказчиками научно-промышленных разработок российских университетов. Еще одним значимым сегментом являются предприятия реального сектора экономики: автопром, станкостроение, добывающие компании и др.

НИТУ "МИСиС" сегодня является лучшим материаловедческим университетом России. Большинство наукоемких разработок университета сосредоточено в области material science. Университет гордится разработкой препаратов для диагностики и онкотерапии на основе наночастиц, материалов для развития квантового компьютера, имплантатов на основе металлов и полимеров с памятью формы, гибких солнечных батарей и т.д.

Фото: Виталий Безруких / РИА Новости www.ria.ru
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Одним из направлений развития отечественных добывающих компаний становится повышение уровня передела выпускаемой продукции. Так, РУСАЛ совместно с "МИСиС" ведет разработки с целью создания технологии производства качественных алюминиевых порошков для аддитивного производства. По заказу НПО "Магнетон" "МИСиС" разработал промышленную технологию получения магнитов для экстремальных условий Крайнего Севера и космоса. Для "Северстали" была создана новая коррозионностойкая марка стали "Северкор" для северных нефтепромыслов. Электролиты, обеспечивающие надежную работу новых российских суперконденсаторов в диапазоне температур от минус 60 до плюс 60, были созданы на кафедре физической химии НИТУ "МИСиС" для компании ТЭЭМП.

Внутрикостные имплантаты с биополимерным покрытием на основе сверхупругих титановых сплавов, в основе которых сверхупругие сплавы титана с цирконием и ниобием, стали результатом совместной работы "МИСиС" с канадской Высшей технологической школой и индустриальным партнером - московской компанией Конмет.

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