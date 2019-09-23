Вузы России и Японии создадут робота-защитника от радиации

Ученые-медики МГУ им. М.В. Ломоносова вместе с японскими коллегами создают переносной роботизированный медицинский модуль для эвакуации пострадавших при радиационном облучении. Об этом на VIII форуме ректоров российских и японских вузов заявил ректор МГУ Виктор Садовничий. Он также предложил развивать совместную работу университетских клиник двух стран.

Предложение актуальное: вузы Москвы и Токио активно сотрудничают, в том числе и в области медицины.

- Перед нашими учеными стоят одинаковые важные задачи, например, эвакуация и помощь пострадавшим с радиационными поражениями, - рассказал Виктор Садовничий. - Сейчас для этого во всем мире используются "подручные средства". К примеру, полиэтиленовая пленка, которой "обертывают" транспортные средства, коридоры, палаты. Но это не обеспечивает полной изоляции. Да и утилизация стоит недешево. Попытки создать переносной модуль для эвакуации пока безуспешны. Однако у нас есть неплохой "задел": на базе медицинского робота "Ангел", разработанного в Московском университете, создается роботизированная система дистанционной медицинской помощи пострадавшим с радиационными поражениями и переносной медицинский модуль для эвакуации.