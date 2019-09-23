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23.09.2019 19:55
Рубрика: Общество

Спасательный щит

Вузы России и Японии создадут робота-защитника от радиации
Текст: Мария Набиркина
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(7971)
Ученые-медики МГУ им. М.В. Ломоносова вместе с японскими коллегами создают переносной роботизированный медицинский модуль для эвакуации пострадавших при радиационном облучении. Об этом на VIII форуме ректоров российских и японских вузов заявил ректор МГУ Виктор Садовничий. Он также предложил развивать совместную работу университетских клиник двух стран.

Предложение актуальное: вузы Москвы и Токио активно сотрудничают, в том числе и в области медицины.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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- Перед нашими учеными стоят одинаковые важные задачи, например, эвакуация и помощь пострадавшим с радиационными поражениями, - рассказал Виктор Садовничий. - Сейчас для этого во всем мире используются "подручные средства". К примеру, полиэтиленовая пленка, которой "обертывают" транспортные средства, коридоры, палаты. Но это не обеспечивает полной изоляции. Да и утилизация стоит недешево. Попытки создать переносной модуль для эвакуации пока безуспешны. Однако у нас есть неплохой "задел": на базе медицинского робота "Ангел", разработанного в Московском университете, создается роботизированная система дистанционной медицинской помощи пострадавшим с радиационными поражениями и переносной медицинский модуль для эвакуации.

Общество Наука Наука и образование МГУ им. Ломоносова Роботы: настоящее и будущее Отношения России и Японии
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