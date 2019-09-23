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Вышел трейлер "Вторжения" - продолжения "Притяжения" Бондарчука

Новости
    23.09.2019, 15:38
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU

На YouTube-канале SonyPictureRU опубликован официальный трейлер "Вторжения", продолжения фантастической мелодрамы Федора Бондарчука "Притяжение".

Фото: kinopoisk.ru
Кристина Асмус рассказала о постельной сцене в фильме "Текст"

Проект, как видим, просится охарактеризовать одним словом: "масштабный". Ну или гордыми двумя: "наш блокбастер".

"Падение инопланетного объекта разделило жизни на "до" и "после". Обычная девушка из московского Чертанова - Юлия Лебедева - вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем", - ведет зачин истории синопсис. Уведомив, что "ученые и военные разбирают на атомы ее чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы".

При этом страшнее всего то, что сверхспособности Юли из Чертаново теперь волнуют не только землян. "Над планетой, в буквальном смысле, нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом - найти в себе силы остаться людьми".

"Смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий?" - задаются вопросом создатели дорогостоящего полотна. Явно риторически. Поскольку ответ вы знаете - он там у всех на лбу написан по трафарету.

На экране - почищенная кинороботами угрюмоватая картинка, суровые лица отечественных актеров, в их сладких устах - плакатные, грозные, наступательные реплики. А еще пиу-пиу, вжух и дыр-дыр-дыр. Словом, все бесхитростные, проверенные залоги успеха, что у твоего "Марвела".

Режиссер и продюсер - Федор Бондарчук. Оператор - Владислав Опельянц.

В ролях: Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Сергей Гармаш, Олег Меньшиков

В кино - с 1 января 2020 года.

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