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23.09.2019 12:38
Рубрика: Власть

Законопроект об изоляции "воров в законе" в тюрьмах внесен в Госдуму

Текст: Татьяна Замахина
Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму. Ранее данную идею уже поддержал координационный совет фракции "Единая Россия".
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Законопроект подготовлен в развитие уже одобренной инициативы президента РФ Владимира Путина по усилению борьбы с организованной преступностью. Однако надо принимать дополнительные нормы, чтобы повышение ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии принесло плоды, считают в Госдуме.

- Чтобы эта статья действительно эффективно работала, необходима полная изоляция лидеров ОПС от остальных заключенных, чтобы они потеряли всякую возможность осуществлять свои преступные функции, - подчеркнул один из авторов законопроекта, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Фото: iStock
Совфед одобрил закон об ответственности для лидеров ОПГ

Глава комитета и его соавторы, депутаты Эрнест Валеев и Александр Хинштейн, предлагают содержать отдельно от других заключенных в местах лишения свободы лиц, осужденных за занятие высшего положения в преступной иерархии. С этой целью будут использоваться "камеры штрафных изоляторов, помещений камерного типа и единых помещений камерного типа". В профильном комитете отметили, что такое содержание "не является наказанием и осуществляется в порядке и на условиях отбывания назначенного судом вида наказания".

Ранее первый замглавы фракции "ЕР" Андрей Исаев заявил журналистам о поддержке инициативы после заседания координационного совета фракции. Он пояснил, что речь идет о поправках в Уголовно-процессуальный кодекс и в закон о надзоре.

Исаев привел аргументы в пользу одобрения таких изменений.

- Для некоторых из них тюрьма - это дом родной, даже находясь там, они продолжают руководить преступным сообществом как непосредственно в тюрьме, так и за ее пределами, - констатировал он.

Полная изоляция, по оценке единороссов, приведет к тому, что для главарей станет невозможным осуществление преступных функций.

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