Зариф: Иран готов работать с РФ над безопасностью в Персидском заливе

Многие аспекты концепций России и Ирана по безопасности в Персидском заливе совпадают, Тегеран готов работать совместно с Москвой над их реализацией. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с журналистами в преддверии Генассамблеи ООН.

По его словам, эту идею он озвучил, когда в прошлый раз приезжал на Валдайский форум. "Я предложил, чтобы Россия была вовлечена в нашу концепцию", - напомнил Зариф, оценивший предложение Москвы создать организацию по безопасности и сотрудничеству в Персидском заливе, создать демилитаризованные зоны в регионе, отказаться от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств и наладить горячие линии между военными.

По словам Зарифа, которые приводит ТАСС, Тегеран предлагает создать коалицию, которая бы отвечала за безопасность в Персидском заливе, под эгидой ООН. "Изначально в эту коалицию по безопасности в Персидском заливе должны войти Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, Арабские Эмираты, Катар, Оман, Кувейт и, возможно, Йемен. Мы не против того, чтобы в нее вошел Йемен, но сейчас не ясно, что происходит там", - отметил глава МИД Ирана.

Что касается нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, власти Ирана готовы поддержать беспристрастное международное расследование, принять в нем участие. Однако Тегеран не поддастся экономическому давлению со стороны США, которые обвинили ИРИ в этих атаках беспилотников. "Я знаю, что Иран не причастен к этому. Кто их совершил? Я просто принимаю йеменские заявления за чистую монету", - заявил Зариф.