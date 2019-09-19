Готовились к прошлой войне: почему саудовцы не отбили атаку дронов

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, группировка сил противовоздушной обороны Саудовской Аравии, прикрывающая завод по стабилизации нефти и сжижению попутного газа в районе месторождения Абкайк, была достаточно внушительной.

Except that none of those systems were designed to intercept cruise missiles, and against aircraft-sized targets, the Shahine and Skyguard radars have a 20km detection range. Against smaller targets, like a drone or cruise missile, the detection range (& warning time) is shorter. pic.twitter.com/hozcfgmyhB — Michael Duitsman (@DuitsyWasHere) 18 сентября 2019 г.

Кроме упоминавшихся ранее зенитных ракетных комплексов американского производства Patriot, там дежурили ЗРК Shahin, разработанные во Франции специально для этого государства.

Также были оборудованы три позиции с 35-мм швейцарскими автоматическими пушками Oerlikon с системой управления огнем Skyguard.

Если разбираться детально, окажется, что все упомянутые выше средства созданы в 80-х годах и уже не могут эффективно выполнять задачи по обнаружению и уничтожению низковысотных малоразмерных целей.

В то же время российские комплексы "Тор" и "Панцирь-С1" успешно справляются с такими задачами. Не зря их так активно приобретают военные многих государств мира.

На прошедшей в Эр-Рияде пресс-конференции было озвучено, что объект в Абкайке атаковали 18 беспилотников. Четыре крылатые ракеты поразили цели на месторождении Хурайс, еще три разбились в пустыне.

В представленных на этом мероприятии обломках можно опознать крылатые ракеты Quds. Хуситы впервые применили их против саудовского аэропорта Абха в июне, а рассекретили через месяц.

Что касается дронов-камикадзе, также показанных на пресс-конференции, ранее они нигде не были замечены. Хуситы, кстати, заявляют, что задействовали в атаке новые БПЛА.