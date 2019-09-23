Жаров: СМИ стали меньше нарушать закон

Роскомнадзор отмечает снижение количества нарушений законодательства со стороны СМИ. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров на ХХIII форуме современной журналистики "Вся Россия-2019" в Сочи.

Нарушений закона становится меньше благодаря профилактической работе, подчеркнул Жаров. Ежедневно Роскомнадзор проводит мониторинг 11 тысяч источников информации. Российские СМИ не распространяют информацию экстремистской и террористической направленности, отмечают в ведомстве. Однако по-прежнему немало фактов, связанных с несоблюдением законодательства в области защиты детей от негативной информации, в частности, требований об использовании системы возрастной маркировки.

Анализ ситуации с привлечением научного сообщества, показал, что эта система соответствует целям защиты детей от негативной информации, сообщил глава Роскомнадзора. Она основана на международной практике и в целом является сигнальной, а не запретительной. Большинство выявляемых нарушений являются формальными и требуют, прежде всего, профилактики, а не привлечения редакций к ответственности.

"Сфера защиты детей - чувствительная, требования закона в этой сфере достаточно четкие. Она требует большего внимания со стороны редакций", - подчеркнул Жаров.