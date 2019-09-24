Адвокат: Янукович готовится вернуться на Украину

Защита бывшего украинского президента Виктора Януковича работает над обеспечением его безопасного возвращения на Украину. Об этом сообщил адвокат экс-главы государства Виталий Сердюк.

"Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине", - рассказал Сердюк в эфире украинского "5 канала". Он также добавил, что на данный момент защита пытается обеспечить все условия для того, чтобы по возвращению Янукович не оказался в тюрьме.

Помимо этого бывший президент поставил адвокатам задачу "обеспечить привлечение к ответственности виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота". Защита также работает над этим.

В конце января Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Сам Янукович с февраля 2014 года проживает в России. По мнению адвокатов экс-президента, решение суда было принято под давлением и является необоснованным. Защита бывшего главы государства обжаловала приговор.