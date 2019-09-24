В среду начинается Российский ревматологический конгресс. Тема его - "Дерматологические проблемы в ревматологии". Согласитесь, не совсем привычное сочетание. Ревматология обычно ассоциируется с заболеваниями суставов. А дерматология с болезнями кожи. Но на поверку болезни суставов и кожи тесно связаны. Специалистам это известно. Для обычных пациентов - почти внове. Потому в преддверии конгресса и решили поговорить именно на эту тему с ведущим ревматологом страны академиком РАН Евгением Насоновым.

А начнем с того, что Евгений Львович Насонов - сын Валентины Александровны Насоновой, имя которой носит одно из ведущих в мире учреждений по проблемам ревматологии - НИИ ревматологии РАН. Случай, к сожалению, редкий. В нашей стране по сей день почему-то приветствуются династии рабочих, но никак не династии ученых, врачей, учителей и так далее. И нередко работа в одном учреждении родителей и детей считается чуть ли не криминалом.

Однажды молодой успешный хирург, сын хирурга с мировым именем, резонно заметил: кто лучше, чем отец, научит сына. Евгению Львовичу просто повезло. А по большому счету повезло отечественной ревматологии. Сын - продолжатель не только династии. Он продолжатель дела, которому всю жизнь служила Валентина Александровна. Это, так сказать, вступление к нашей беседе. Не случайное. Мне выпало счастье знать Валентину Александровну. Она немало внимания в своих научных исследованиях уделяла именно проблемам кожи, возникающим при ревматических болезнях.

Евгений Львович, кожа, в которой каждый из нас живет, точнее ее состояние, - фактор важнейший?

Евгений Насонов: Не просто важнейший. Здесь кроется одна из самых острых проблем современной ревматологии и дерматологии. Потому на открывающемся завтра форуме участвуют и ревматологи, и дерматологи. А началось становление нашей специальности в начале пятидесятых годов прошлого века. Мамина кандидатская диссертация была посвящена воспалениям сосудов кожи, которые возникают и у детей, и у взрослых. Почему возникают? На этот вопрос по сей день однозначно ответить невозможно. Хотя ученые и практические врачи всего мира пытаются ответ найти.

Значит, ответ стоит ждать? Сколько, на ваш взгляд, для этого потребуется времени?

Евгений Насонов: Есть немало данных, которые свидетельствуют: в основе заболевания - различные инфекции. Банальный грипп может спровоцировать кожный васкулит.

Если все так просто, то почему такие проблемы с лечением того же васкулита?

Евгений Насонов: А дело в том, что вирусную инфекцию, тот же грипп, легче предотвратить, чем вылечить.

Не только в нашей стране - во всем мире - осознали необходимость взаимодействия ревматологов и дерматологов

Кожный васкулит тоже легче предотвратить, чем избавить от него пациента?

Евгений Насонов: Именно так.

Как же предотвратить?

Евгений Насонов: Прежде всего не надо убегать от вакцинации. От того же гриппа, других инфекций, от которых есть вакцины. К такому выводу ученые, практические врачи пришли не сразу. Да, началось все действительно с диссертации мамы. Но очень значимым стал 1963 год. Именно тогда Валентина Александровна начала заниматься проблемой всей своей жизни - лечением системной красной волчанки.

Само название болезни удручает. Даже теперь иногда считают, что этот недуг не излечим. Проявляется он ужасными мучениями: отвратительные кожные высыпания, бесконечный зуд изматывают пациента. А если учесть, что, как правило, волчанкой страдают прежде всего молодые женщины, то...

Евгений Насонов: То волчанка становится не только медицинской, но и психологической, социальной проблемой. До недавнего времени кардинально помочь таким пациентам было проблематично. То же Мертвое море, на которое часто отправляются страдальцы, тут бессильно. Более того, оно может ухудшить состояние, вызвать обострение.

И солнечные лучи во вред?

Евгений Насонов: Солнечные лучи и здоровому человеку очень редко приносят пользу. Куда чаще - вред. Волчанка не из самых распространенных заболеваний. В России ею страдает около ста тысяч человек. Вылечить от нее невозможно. Это хронический, очень тяжелый недуг. Традиционно его лечат с помощью гормональных препаратов. Но, повторюсь, навсегда избавить от него нельзя.

Каково пациенту жить с таким хроническим заболеванием? В глубинке он может получить помощь и не мучиться?

Евгений Насонов: Очень тяжелый вопрос. Еще и потому, что волчанка поражает не только кожу, но и все жизненно важные органы. Именно потому волчанка называется системным заболеванием. А узких специалистов в стране явно не хватает. В глубинке особенно. Пока на всю страну у нас всего два-три эффективных центра борьбы с этим недугом. Эта наша, специалистов, боль. И я не могу сказать, что ситуация изменится быстро. Хотя необходимость очевидна.

Но волчанка все-таки - из редких поражений. А вот псориаз... Кто хоть однажды был на Мертвом море наверняка знает, какое там обилие тех, кто страдает псориазом. Не только из России - из других стран тоже. Это верно выбранное место лечения? И чем опасен псориаз? Да, некрасиво, когда появляются высыпания на коже. Да, они чешутся. Но это же не смертельно! Псориаз из числа генетических заболеваний? Он заразен? Женщина, страдающая псориазом, передаст его своему ребенку?

Евгений Насонов: Мертвое море вряд ли лучшее место для лечения псориаза. Хотя традиционно многие заболевания кожи поддаются природным факторам. Дело в том, что псориаз - тяжелое воспалительное заболевание. И практически включает в себя несколько болезней. Псориаз многолик. И различные методы противодействия ему приносят облегчение. Облегчение, но не полное избавление. И даже могут вызвать обострение. Подчеркиваю: псориаз не заразен напрямую. Не передается от родителей к детям. Но не исключена передача предрасположенности. Псориаз предпочитает поражать людей с избыточной массой тела. Выводы делайте сами.

Псориаз не заразен напрямую. Не передается от родителей к детям. Но не исключена передача предрасположенности к нему

Вывод такой, что эффективного средства против псориаза нет. Но нормальный вес соблюдать надо. И все-таки: в повестке дня вашего форума - форума ревматологов такое внимание псориазу наверняка не случайно?

Евгений Насонов: Дело в том, что псориаз не так безобиден, как принято иногда считать. Он нередко осложняется тяжелейшим артритом, когда страдать начинают не только суставы рук и ног, но и позвоночника. А это уже мучения непередаваемые. В программе нынешнего форума предусмотрено выступление известного биолога, ректора второго столичного медуниверситета академика Сергея Анатольевича Лукьянова. Сергей Анатольевич занимается разработкой и созданием новых лекарств для лечения воспалительных заболеваний позвоночника. Результаты этих российских исследований впервые будут представлены на нашем конгрессе.

Похоже, вы с Сергеем Анатольевичем тесно сотрудничаете. Ведь и ваш доклад тоже, так или иначе, о необходимости взаимодействия. Состояние суставов, состояние кожи - это внешние проявления состояния иммунной системы. И практически все выступления на форуме связаны с иммунной системой и воспалительными процессами. А как иммунная система реагирует на ваши вмешательства в нее? Не отторгает, как некие раковые клетки?

Евгений Насонов: Иммунная система настолько многолика, что защищает нас и от рака, и от инфекций. Но в определенных условиях она, подобно шторму, тайфуну, разрушает все на своем пути. И это необходимо учитывать. С этим надо считаться. Иммунный шторм может так измотать, что возникает тяжелейшая депрессия, способная довести до суицида. Для лечения воспалительных заболеваний разработано много уникальных, инновационных препаратов, которые успокаивают иммунный шторм.

Эти препараты доступны узкому кругу? Или всем, кто в них нуждается? Для кого они жизненно необходимы?

Евгений Насонов: Мы очень надеемся на исследования именно российских ученых. Все-таки их разработки более доступны нежели импортные. К тому же многие зарубежные компании локализуют свои производства на российских фармацевтических предприятиях. Мы можем говорить о том, что эти препараты становятся практически доступными всем, кто в них нуждается. И, наконец, самое важное. Не только в нашей стране - во всем мире - осознали необходимость взаимодействия ревматологов и дерматологов. И подобно тому, как налаживаются связи кардиологов и онкологов, появляются ревмадерматологические клиники. Нас теперь порой именуют ревмадерматологами.

Иногда, когда речь о лечении, говорят: спасение утопающих - дело самих утопающих. Спасение тех, кого мучают боли в суставах, тех, кто страдает системной красной волчанкой, псориазом, им тоже надлежит самим спасаться? Или хотя бы не думать о том, как уберечь себя от рецидивов, как не дать болезни одержать верх? Как не впасть в опасную депрессию? Во всем мире очень популярны различные пациентские организации. У нас тоже они есть. Объединяются онкологические пациенты, родители больных детей и так далее...

Евгений Насонов: Такие сообщества очень важны и для успешной профилактики, лечения и социальной адаптации. Ведь порой страшнее самой болезни, депрессии, в которые впадает пациент. Эти депрессии могут довести до суицида. И тут очень важно плечо не только врача, но и товарища по несчастью. На нашем форуме будет выступать руководитель пациентской организации "Вместе" Елена Казакова. Потому что, только объединив усилия, только вместе можно успешно противостоять и ревматическим, и дерматологическим заболеваниям.