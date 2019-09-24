Овен
Соблюдайте правила игры в рискованных и сложных делах, тогда вы будете защищены от больших неприятностей.
Телец
Вы будете не очень хорошо себя чувствовать даже в знакомой обстановке, постарайтесь максимально сократить стрессы.
Близнецы
Вам не стоит принимать участие в делах, которые связаны с вашим прошлым и за последствия которых вы не можете отвечать.
Рак
Сейчас творческая деятельность окажется неплодотворной, особенно если вы хотите получить хорошие дивиденды.
Лев
У многих из вас появятся новые идеи, прогрессивные и жизнеспособные. Но воплощать их в жизнь пока преждевременно.
Дева
Вы можете проиграть, если будете пренебрегать личной выгодой и бороться только за общее дело.
Весы
Любые перемены сейчас принесут вам одни неприятности. К тому же вам придется пребывать в постоянном напряжении.
Скорпион
Необходимость выступать в роли третейского судьи заставит вас тщательнее подходить к поиску новых решений.
Стрелец
У вас появится склонность делить все на черное и белое без полутонов. Так вы можете упустить из виду что-то важное.
Козерог
Будьте осторожны. Сейчас многое будет происходить помимо вашей воли, попытки повлиять на ситуацию будут бесполезны.
Водолей
Старайтесь не поступаться своими принципами в надежде на то, что это принесет вам удачу.
Рыбы
Будьте осторожны и внимательны в попытках делать все по-своему. Иначе вы все испортите.