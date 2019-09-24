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Рубрика: Общество

Гороскоп

25 сентября - 1 октября
Текст: Елена Шмелева
Российская газета - Неделя № 215(7973)

Овен

Соблюдайте правила игры в рискованных и сложных делах, тогда вы будете защищены от больших неприятностей.

Телец

Вы будете не очень хорошо себя чувствовать даже в знакомой обстановке, постарайтесь максимально сократить стрессы.

Близнецы

Вам не стоит принимать участие в делах, которые связаны с вашим прошлым и за последствия которых вы не можете отвечать.

Рак

Сейчас творческая деятельность окажется неплодотворной, особенно если вы хотите получить хорошие дивиденды.

Лев

У многих из вас появятся новые идеи, прогрессивные и жизнеспособные. Но воплощать их в жизнь пока преждевременно.

Дева

Вы можете проиграть, если будете пренебрегать личной выгодой и бороться только за общее дело.

Весы

Любые перемены сейчас принесут вам одни неприятности. К тому же вам придется пребывать в постоянном напряжении.

Скорпион

Необходимость выступать в роли третейского судьи заставит вас тщательнее подходить к поиску новых решений.

Стрелец

У вас появится склонность делить все на черное и белое без полутонов. Так вы можете упустить из виду что-то важное.

Козерог

Будьте осторожны. Сейчас многое будет происходить помимо вашей воли, попытки повлиять на ситуацию будут бесполезны.

Водолей

Старайтесь не поступаться своими принципами в надежде на то, что это принесет вам удачу.

Рыбы

Будьте осторожны и внимательны в попытках делать все по-своему. Иначе вы все испортите.

Общество Ежедневник Гороскоп
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