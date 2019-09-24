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24.09.2019 15:03
Рубрика: Экономика

Банк России зафиксировал резкое сокращение продаж наличных ретейлом

Текст: Игорь Зубков

Объем продаж наличных торговыми и туристическими компаниями, которые вовлечены в схемы по нелегальному обналичиванию, за год сократился более чем в три раза, следует из данных Банка России.

Фото: РИА Новости
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Их роль в обслуживании теневой экономики - а крупные суммы наличными нужны на взятки, откаты, оплату контрабанды и серого импорта - также упала, но не столь значительно. Если в первой половине 2018 года основной поток транзитных операций, предшествующих нелегальному обналичиванию или выводу денег за рубеж, шел именно через торговлю (45%) и турбизнес (8%), то за тот же период 2019 года на них пришлось 27% операций повышенного риска (ЦБ включил сюда также продажу наличных платежными агентами, но их доля уже в 2018 году была незначительна - 1%).

Банк России связывает сокращение продаж наличных торговлей и туристическими компаниями с проводимой им работой "по минимизации использования альтернативных инструментов получения наличных денежных средств вне банковского сектора".

В целом, по оценке Банка России, объем транзитных операций повышенного риска сократился в первой половине 2019 года в 1,6 раза, операций с признаками обналичивания - в 2,1 раза, до 48 млрд рублей. Объем операций по нелегальному выводу денег за рубеж сократился незначительно, с 35 до 31 млрд рублей.

Фото: Аносов Владимир/РГ
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Теперь в структуре транзитных операций повышенного риска доминирует обналичивание через счета и карты физлиц (48% против 34% годом ранее). Но если в первой половине 2018 года через выдачу физлицам прошли 53 млрд рублей нелегально обналиченных средств, то за тот же период 2019 года - только 32 млрд.

По оценке Банка России, основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2019 года, как и в 2018 году, формировался в строительном секторе (32%), торговле (27%) и секторе услуг (26%).

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