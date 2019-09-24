Береговая охрана США задержала в Тихом океане подлодку с 5,5 тонны кокаина

В Тихом океане американскими правоохранителями была обнаружена подводная лодка с почти 5,5 тонны кокаина на сумму более 165 млн долларов, сообщает The Associated Press.

Судно было перехвачено сотрудниками береговой охраны США, которые арестовали четырех подозреваемых в контрабанде наркотиков, говорится в заявлении представителей службы. По мнению экспертов, лодка могла направляться в Северную Америку из Колумбии.

Экипаж катера Береговой охраны Valiant вместе с членами Тихоокеанской тактической правоохранительной команды береговой охраны спустили на воду пять небольших лодок для конвоирования судна с наркотиками на сушу.

По словам представителей береговой охраны, официальные лица вернули смогли оперативно изъять после швартовки только около 500 килограмм кокаина. Оставшийся кокаин нельзя было безопасно извлечь из-за нестабильного положения подводной лодки. "Нет слов, чтобы описать то чувство, которое испытывает команда Valiant", - сказал командир катера Мэтью Уолдрон.

Экипаж два других судов Береговой охраны, Tahoma и Midgett, произвели изъятие у наркодилеров в море более трех тонн кокаина в начале сентября.