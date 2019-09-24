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24.09.2019 20:42
Рубрика: Культура

Бороться за премию "Оскар" в этом году от России поручено "Дылде"

Текст: Валерий Кичин
Фильм "Дылда" выдвинут от России на соискание премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Это вторая полнометражная картина Кантемира Балагова - 27-летнего режиссера из Нальчика, ученика Александра Сокурова, выпускника его студии при Кабардино-Балкарском университете. Фильм уже успел получить международное признание: триумфально прошла его премьера на Каннском фестивале 2019 года, где он был награжден Призом программы "Особый взгляд" за лучшую режиссуру.

Два года назад Балагов дебютировал на Каннском фестивале своим первым фильмом "Теснота", тоже в программе "Особый взгляд", где получил Приз международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. На следующий год его пригласили войти в состав жюри этой программы. Его драма "Дылда" после каннской премьеры успела с неизменным успехом пройти на фестивалях в Теллурайде, Торонто, Сан-Себастьяне, Лондоне, Нью-Йорке.

Фото: www.kinopoisk.ru
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"Дылда" - рассказ о фронтовых подругах Маше и долговязой Ие, которые вернулись в недавно очнувшийся от блокады Ленинград и пытаются жить заново. У Ии следы контузии, Маша навсегда лишилась возможности рожать. Пересказать их попытки восстановить порушенное в органике и в психике, сотворить чудо и все-таки осуществить свое женское предназначение, дать новую жизнь - значит пересказать сюжет фильма, а его нужно вместе с героинями прожить день за днем. Фильм обостренно образный, метафоричный, чуть сюрреалистичный, как ночной кошмар, - но в нем безукоризненно передан воздух тех лет, когда радость общей победы опрокинулась в суровую реальность перемолотых войной судеб. Обе главные женские роли сыграли дебютантки в кино Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина. Обе работы можно отнести к выдающимся по лаконичности и в то же время выразительности актерских средств. "Дылда" стала в ряд лучших наших картин о постфронтовых травмах - от "Крыльев" Ларисы Шепитько до "Хрусталев, машину!" Алексея Германа.

"Для меня в фильме важно наличие некоей травмы, - рассказывал Кантемир Балагов в нашей беседе после каннской премьеры. - Психологической, эмоциональной, этнической, религиозной… Именно это делает фильм штучным. Я понимал, что женская травма послевоенных лет очень сильна, но она совсем не отрефлексирована в нашем кино. И мне захотелось рассказать о женских военных судьбах, о попытках начать новую жизнь после войны. Вообразим: человек, по биологии своей предназначенный давать жизнь, несколько лет подряд был окружен только смертью. Вернувшись, наши героини хотят вернуть уклад жизни, который был до войны, но все, что тогда было естественным, стало невозможным… Я понимал, что о войне знаю мало, и углубился в чтение. Основу замысла дала, конечно, литература: книга Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо" инспирировала эту идею, и мы с Александром Тереховым даже задумали в сценарии близкую ей сюжетную линию, но потом фильм сам стал диктовать свою историю, и мы от первоначальной идеи отказались. Я много прочитал прозы, включая "Блокадную книгу" Даниила Гранина, погружался в потрясающие дневники тех лет. Мне важно было показать тектонические сдвиги, которые вызвала война в женских судьбах".

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Каковы шансы у картины войти в шорт-лист и продолжить борьбу за "Оскара"? Думаю, достаточно высокие. Уже есть ее американский прокатчик, и в январе фильм должен выйти на экраны США, что всегда было важным условием победы. Имя Балагова, как когда-то имя Андрея Звягинцева, вошло в перечни главных надежд мирового кинематографа, его новых работ ждут с интересом. Режиссер уже в первой картине "Теснота" проявил редкое для столь молодого человека качество - глубокое понимание психологии человека в беде, а теперь еще и безошибочную интуицию, "генетическую память" о послевоенном времени, когда люди пытались оттаять от военной заморозки, когда страна словно заново училась ходить, чувствовать, радоваться, строить жизнь.

Теперь предстоит второй, решающий этап премиальной "гонки", когда экспертные группы отберут из многих десятков картин, заявленных странами-претендентами, девять лучших, которые и составят шорт-лист "Оскара". Попасть в этот список - для любого художника уже огромная победа.

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