ЦБ РФ может разрешить банкам отрицательные ставки по депозитам

Банк России изучает возможность предоставить банкам право устанавливать отрицательные ставки по вкладам в иностранной валюте, сообщила директор департамента Банка России Елизавета Данилова журналистам в ходе конференции Fitch Ratings в Москве.

По ее словам, такие предложения выдвигали крупные банки, вынужденные размещать привлеченные в России средства за границей с ущербом для себя, передает "Интерфакс".

Отрицательные ставки используются в еврозоне, Японии, Швеции, Швейцарии, Дании, более того, с конца 2018 - начала 2019 года ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ведущими центральными банками привели к переходу в отрицательную зону не только краткосрочных, но и долгосрочных ставок.

Российские банки уже несколько лет держат ставки по депозитам в евро близкими к нулю (обычно 0,01%), но в отличие от банков многих других стран, они не могут установить их на отрицательном уровне (это противоречит Гражданскому кодексу).

В результате при размещении средств в европейские активы российские банки вынуждены предлагать вкладчикам условия лучшие, чем имеют сами, отмечал Банк России в "Обзоре рисков финансовых рынков". Чтобы покрыть убытки от работы с европейской валютой, банки вводят комиссии за обслуживание счетов в евро. Подробнее об этом читайте в статье в "Российской газете" "Стадия отрицания".