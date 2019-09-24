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23.09.2019 22:10
Рубрика: Общество

Погружение в новую реальность

Российские вузы осваивают искусственный интеллект и электронный документооборот
Текст: Петр Орехин
Российская газета - Спецвыпуск № 213(7971)
Современные цифровые технологии становятся повседневной практикой для отечественных вузов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Большие данные, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность внедряются в образовательный процесс. Этому в том числе способствуют национальные проекты, которые реализует правительство.

Студенты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники в новом учебном году почувствовали дыхание цифровой эпохи в стенах своего вуза. Первокурсникам выдали логины и пароли к электронным зачетным книжкам. Студенты будут иметь доступ к своим зачеткам напрямую из личного кабинета на портале университета.

- Переход на электронный документооборот - один из важнейших трендов цифровизации, направленный на повышение качества и оптимизации образовательного процесса, - подчеркнули в университете.

Фото: iStock
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Уже несколько лет в вузе работает электронная информационно-образовательная среда, доступ к которой может осуществляться из любой точки мира через интернет. В этой среде студенты имеют возможность получить всю информацию об образовательном процессе, в том числе об актуальном состоянии своей успеваемости.

Тема электронных зачеток обсуждалась недавно и на совете Минобрнауки России по цифровому развитию и информационным технологиям. Участники заседания, в том числе ректоры ведущих вузов страны, отметили, что есть потребность в нормативном закреплении факта ведения электронных зачетных книжек, но само ведение зачетных ведомостей должно определяться вузами самостоятельно.

Вероятнее всего, для всех электронных зачеток вскоре будут установлены некоторые базовые требования. Рассматривается и вопрос о замене бумажных студенческих билетов смарт-картами с чипами, на которых будет храниться информация о студенте.

Электронные зачетки и студенческие смарт-карты - это только верхушка айсберга цифровой трансформации. Каждый день российские вузы внедряют в образовательный процесс новые технологии, которые разрабатываются в том числе в рамках проекта "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации" (СЦОС).

В проекте продвижения технологий в области искусственного интеллекта и развития соответствующих компетенций у сотрудников университетов и студентов участвует около 100 вузов

Например, в Поволжском региональном центре компетенций в области онлайн-обучения, который был создан в рамках СЦОС, разработали "интеллектуальный ассистент преподавателя". Это программный сервис, повышающий качество сопровождения онлайн-курсов и эффективность обучения. Его задача отвечать на возникающие у слушателей вопросы. "Ассистент" просматривает форумы курсов и находит там наиболее релевантный ответ. Как сообщают разработчики, в основе сервиса лежит "мягкий семантический анализ вопроса слушателя".

В лаборатории педагогической психофизиологии Дальневосточного регионального научного центра Российской академии образования исследуют возможности различных моделей интерфейсов мобильных образовательных приложений с элементами дополненной реальности. Интерфейс должен быть простым и понятным, чтобы освободить учащегося от долгого и нудного его изучения, дать ему возможность сосредоточиться непосредственно на решении поставленной перед ним учебной задачи.

Фото: Пресс-служба РЭУ им. Г.В. Плеханова
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Российские вузы сегодня объединяют усилия, чтобы эффективнее проводить цифровую трансформацию. В этом году 100 высших учебных заведений, а также Агентство стратегических инициатив и ряд ведущих IT-компаний подписали соглашение об участии в сетевом проекте продвижения технологий в области искусственного интеллекта и развития соответствующих компетенций у сотрудников университетов и студентов.

Как сообщало Минобрнауки России, вузам станут доступны модули, обеспечивающие освоение компетенций в области искусственного интеллекта, которые они смогут включать в образовательные программы всех уровней и направлений подготовки. Предполагается совместное накопление данных для формирования цифровых моделей компетенций специалистов, планируется создание и совершенствование сервисов с использованием технологий искусственного интеллекта.

В ведомстве назвали это соглашение "самым масштабным в мире сетевым образовательным проектом". В минобрнауки сообщали, что уже с 1 сентября вузы смогут предложить своим студентам решения на основе искусственного интеллекта.

Общество Образование
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