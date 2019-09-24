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Вера Москвина, член Экспертного совета Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству:
Фото: Из архива "РГ" Фото: Из архива "РГ"
Фото: Из архива "РГ"

В России начинается отопительный сезон. С января текущего года у нас произошли существенные изменения в порядке расчета платы за тепло. Теперь мы можем оплачивать его по показаниям индивидуальных приборов учета. Даже если таковые установлены не во всех помещениях многоквартирного дома, как то требовалось ранее.

Правда, пока поставить в своих квартирах счетчики могут далеко не многие. Дело в том, что подавляющее большинство многоквартирных домов в нашей стране оборудовано так называемой вертикальной системой отопления. Поэтому счетчик придется ставить не в одну на квартиру, а несколько - на каждый стояк. Это влетит в копеечку. И немалую. На данный момент приборы учета тепла стоят дорого. Однако они окупят себя достаточно быстро.

Фото: iStock
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Самое ужасное, что есть сегодня в нашей системе ЖКХ, - это оплата по нормативам. Нормативы на вывоз мусора: ты должен платить независимо от того, сколько мусора ты выбросил и выбросил ли вообще. Нормативы на тепло: будь добр, заплати за определенное количество тепла, вне зависимости от того, потребляешь ты столько или нет. У многих окна зимой нараспашку, потому что на улице ноль или вообще плюсовая температура. А когда люди уезжают в отпуск или в командировку, они и вовсе не потребляют это самое тепло. Поэтому появившаяся теперь возможность платить за тепло не по нормативам, а по счетчикам, то есть за фактическое потребление, позволит существенно сэкономить.

Я уверена, что рано или поздно теплосчетчики появятся во всех квартирах. С приборами учета воды была аналогичная ситуация. Их внедрение происходило не очень легко и гладко. Однако в итоге все мы получили колоссальную экономию. У меня, помню, коммунальные услуги сразу же на 600 рублей в месяц подешевели. Я часто бываю в отъезде и, понятное дело, водой не пользуюсь. И не плачу теперь за нее. Удобно еще, что мне не надо больше ходить каждый раз в управляющую компанию и писать заявления на перерасчет. Такое же благо придет к нам в дома и с приборами учета тепла.

Ресурсоснабжающим организациям, конечно, невыгодно, чтобы потребители платили по счетчикам. Им гораздо выгоднее получать плату по нормативам. Думаю, понятно, почему. Не потребляют люди столько тепла, сколько оплачивают...

Экономика ЖКХ Законодательная власть Госдума Отопительный сезон в России
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