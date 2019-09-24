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24.09.2019 18:43
Рубрика: Экономика

Устав и капитал

Дмитрий Медведев рассказал о реорганизации "Почты России"
Текст: Юлия Кривошапко, Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(7972)
После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Все акции «Почты России» остаются за РФ, сообщил премьер. "С точки зрения контроля государства над этой системой ничего не меняется", - подчеркнул он. Фото: РИА Новости Все акции «Почты России» остаются за РФ, сообщил премьер. "С точки зрения контроля государства над этой системой ничего не меняется", - подчеркнул он. Фото: РИА Новости
Все акции «Почты России» остаются за РФ, сообщил премьер. "С точки зрения контроля государства над этой системой ничего не меняется", - подчеркнул он. Фото: РИА Новости

"Почта России" на протяжении последнего года проходила длительный этап реорганизации из федерального государственного унитарного предприятия в акционерное общество. Специальным законом президент постановил завершить регистрацию не позднее 1 октября этого года.

Глава кабинета министров собрал совещание, на котором сообщил об утверждении устава АО "Почта России" с уставным капиталом чуть меньше 15,8 миллиарда рублей. Новая форма предприятия - непубличное акционерное общество, все акции которого принадлежат Российской Федерации. "С точки зрения контроля государства над этой системой ничего не меняется", - подчеркнул премьер. Общее руководство деятельностью АО будет осуществлять совет директоров численностью не более 13 человек. Двух кандидатов смогут предложить Совет Федерации и Госдума. Председателя совета директоров своим решением назначает кабинет министров.

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"Новая система корпоративного управления, ради чего и происходила реорганизация "Почты России", теперь становится современной, и она должна настроить более эффективную работу организации, направленную на достижение высоких результатов", - напомнил Дмитрий Медведев о задачах менеджмента. Глава кабинета министров ожидает, что предприятие "будет функционировать самодостаточно без финансовой подпитки со стороны государства" и играть более значительную роль на рынке информационных и логистических услуг.

В погоне за экономическими результатами руководство будущего акционерного общества должно помнить об особой социальной роли "Почты". "Мы должны поговорить о том, как помочь или какие меры принять, чтобы улучшить работу почтовых отделений по всей стране, особенно в тех местах, где почта по сути остается единственной организацией в этой местности, сделать такого рода работу основанной на критериях с использованием самых современных технологий, цифровых, - сказал глава правительства. - Но для того, чтобы эту работу провести, нам нужно помнить об этой социальной функции работников почты при том, что главная задача любого акционерного общества - обеспечить нормальную, безубыточную работу организации, ее прибыльность и так далее". Эта социальная функция предприятия, добавил премьер, скорее всего, сохранится за ним еще долгие годы.

АО "Почта России" будет правопреемницей ФГУП, поэтому все виды деятельно­сти, которые у предприятия были раньше, перейдут в новую структуру

Еще одним распоряжением Дмитрий Медведев утвердил акт о передаче акционерному обществу имущества ФГУП в качестве вклада в уставный капитал. "Речь идет о 52 тысячах объектов недвижимости и почти 46 тысячах земельных участков", - уточнил глава кабинета министров. До 1 октября компания должна завершить оформление прав на это имущество.

Как сообщил журналистам на брифинге генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов, процедура акционирования, как и планировалось, будет окончательно завершена до 1 октября. Реорганизация позволит предприятию быстрее развиваться, повысить качество и доступность почтовых услуг, подчеркнул Подгузов, отвечая на вопрос "РГ". "Цель развития любой компании в сегменте обслуживания населения - это в первую очередь удовлетворенность клиентов, - напомнил он. - Поэтому все наши шаги нацелены исключительно на то, чтобы почта развивалась динамичнее, с учетом новых вызовов и процессов цифровизации".

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Что касается социальной функции, то наряду с доставкой корреспонденции это направление всегда было для почтового предприятия приоритетом деятельности. С акционированием ничего не изменится, пообещал Николай Подгузов.

"Мы не нацелены на сворачивание сети, - подчеркнул он. - Напротив, в планах развитие почтовых отделений, их насыщение необходимыми гражданам услугами, чтобы почта могла выполнять свою социальную функцию максимально качественно. Для многих людей, живущих в отдаленных районах, почтовые отделения - едва ли не единственный объект государственной инфраструктуры, к которому они имеют доступ. Мы всегда об этом помним".

Приоритетом остается и улучшение условий труда на предприятии. "В мае мы в среднем на 20 процентов повысили зарплаты нашим работникам в 17 регионах. 1 ноября это произойдет еще в ряде субъектов. Завершить реализацию текущей программы повышения заработных плат мы планируем в 2020 году. В нее войдут все филиалы предприятия", - сообщил Подгузов.

Ресурсы для повышения зарплат - 12 миллиардов рублей, по его словам, изыскиваются из "экономической деятельности" почты. "Все, что мы за счет повышения эффективности, развития новых сервисов, укрепления позиций на рынке зарабатываем, направляется на развитие инфраструктуры предприятия и улучшение условий труда сотрудников, - отметил Подгузов. - Такую модель мы реализуем последние два года, и нынешнее повышение зарплат не разовая акция, а часть системного подхода".

Поскольку акционерное общество "Почта России" будет правопреемницей ФГУП, все виды деятельности, которые у предприятия были раньше, перейдут в новую структуру. Речь идет о доставке корреспонденции, товаров и грузов, в том числе международных, выдаче пенсий, денежных переводах, продаже билетов, оказании платежных, медицинских, бытовых и социальных услуг, информировании населения о значимых событиях.

Устав позволяет новому АО инвестировать в новые технологические компании и венчурные фонды, брать на себя функции многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг, сдавать и брать в аренду воздушные суда, торговать продовольственными и непродовольственными товарами, проводить исследования рынка и общественного мнения, заниматься благотворительностью.

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Акционированию почты предшествовала серьезная подготовка, рассказал на брифинге замглавы минкомсвязи Олег Войтенко. "При разработке устава анализировались лучшие практики акционерных обществ с госучастием, учитывались рекомендации, разработанные Росимуществом в части корпоративного управления", - уточнил замминистра.

Кроме того, предприятие провело масштабную инвентаризацию имущества, которое в качестве взноса поступит в уставный капитал АО "Почта России". "В соответствии с нормами закона, до 1 октября 2020 года "Почта России" продолжит оформление прав на имущество для его последующего внесения в качестве дополнительного вклада Российской Федерации в уставный капитал общества. Цель - ничего не потерять", - пояснил в свою очередь Николай Подгузов. Он уточнил, что законом предусмотрен ряд изъятий. В частности, объекты религиозного назначения (речь о недвижимости, которая раньше относилась к приходам, но сейчас используется в хозяйственных целях. - Прим. "РГ") должны быть переданы церкви. "Мы это тоже обязательно сделаем", - заверил генеральный директор почтового предприятия.

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