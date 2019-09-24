"Конечно, существует разрыв между богатыми и бедными в Единой лиге. Но никто не может отрицать высокий уровень игроков топ-игроков и топ-клубов. Бесспорно, в этом сезоне Единая лига будет самым конкурентным турниром в своей истории".

Возглавляет рейтинг, как и год назад, чемпионат Испании. Полностью список выглядит следующим образом: 1. чемпионат Испании, 2. Единая лига, 3. чемпионат Турции, 4. чемпионат Франции, 5. чемпионат Италии, 6. чемпионат Германии, 7. чемпионат Греции, 8. Адриатическая лига, 9. чемпионат Израиля, 10. чемпионат Литвы.

Напомним, регулярный чемпионат Единой лиги стартует 25 сентября на новой арене в Петровском парке матчем "Химки" - "Зелена Гура".