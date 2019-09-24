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24.09.2019 08:07
Рубрика: В мире

Экс-депутат Рады указала на ошибку Зеленского в отношениях с Москвой

Текст: Диана Ковалева

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман рассказала, в чем ошибся украинский президент Владимир Зеленский в отношениях с Россией. По ее мнению, ему не стоило назначать на должность министра иностранных дел Вадима Пристайко. Об этом сообщает телеканал "112. Украина".

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"Пристайко не та фигура, при всем уважении к этому человеку, он слишком пронатовский и работал с НАТО очень близко", - сказала Герман, добавив, что Москва не станет вести диалог с Пристайко.

Экс-депутат также отметила, что МИД Украины должен был возглавить тот, "с кем говорили бы и Запад и Восток". Среди возможных кандидатов на этот пост Герман назвала бывшего украинского министра иностранных дел Константина Грищенко и бывшего замглавы министерства Александра Чалого.

Помимо этого, экс-депутат выразила сожаление, что у команды Зеленского отсутствует четкая стратегия, а его сторонники понятия не имеют, "куда вести страну".

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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