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24.09.2019 13:57
Рубрика: Общество

Эксперт рассказал, чем опасна сушеная и копченая рыба

Текст: Майя Бирюкова

Копченая, сушеная и вяленая рыба - популярная закуска, которую многие рыбаки готовят самостоятельно. Однако даже собственный улов может быть опасен для здоровья. Как уберечься от опасных заболеваний и не отравиться рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, пишет aif.ru.

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Во многом риск зависит от того, какая рыба перед вами. Наиболее опасна речная рыба, особенно семейства карповых - вобла, лещ, чехонь и другие. В нашей стране рыба часто заражена описторхозом - это плоские черви, которые поражают внутренние органы человека. Чтобы не подхватить это заболевание, лучше воздержаться от рыбы, приготовленной кустарным способом. На производстве всю рыбу сначала вымораживают при очень низких температурах, что приводит к гибели личинок.

Паразиты могут быть не только в вяленой или сушеной рыбе, но и приготовленной с помощью холодного копчения. При горячем копчении черви и микроорганизмы погибают. Но рыба становится канцерогенной из-за дыма, который проникает в нее. Поэтому лучшим лакомством будет продукт холодного копчения, но приготовленный на специализированном производстве.

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