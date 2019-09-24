Эксперты рассказали, на что не стоит брать кредит

Объем выдачи наличных кредитов по стране за последние полгода увеличился почти на четверть: люди хотят жить здесь и сейчас, а не откладывать желанную покупку или поездку в долгий ящик. С одной стороны, этому стоит порадоваться - россияне стали жить пусть чуть-чуть, но лучше, позволять себе маленькие и большие приятности. С другой стороны, занимая деньги, порой и не малые, не все в состоянии просчитать свои возможности по выплате кредита...

"Психология людей, особенно молодых, меняется, - поясняет сложившуюся тенденцию в интервью "Вечерней Москве" профессор кафедры денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков . - Они все чаще берут кредиты, потому что хотят получить удовольствие здесь и сейчас. С одной стороны, это разумно - в вопросах ипотеки, к примеру, или автомобиля. Но есть ли смысл брать заем на отдых за рубежом, празднование дня рождения, свадьбы, юбилея, как у нас сейчас часто делают? Или получать кредит на покупку нового айфона, который, конечно, удовлетворяет необходимость в связи, но сама его фетишизация поражает. Есть два вида займов: на капитальные нужды, такие как покупка квартиры, и текущие. Последнее - то, что тешит только ваше самолюбие. Всегда необходимо помнить о том, что берем мы чужие деньги, а отдаем свои и навсегда".

Как оказалось, возможность возврата кредитов зависит не от суммы, а от того, на какие цели брали эти деньги.

"Самые проблемные - кредиты наличными, когда нет целевого назначения, - констатирует директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин. - Ипотеку выплачивают хорошо, автокредиты тоже, в кредитах на выданные в месте продажи товары даже мошенничество встречается очень редко, а вот когда берут заем с целью закрыть какую-то дыру в бюджете, начинаются невозвраты и задержки в выплатах".

Кроме того, как оказалось, важен срок, на который планируется взять займ. Иногда растянутые по времени платежи могут оказаться для плательщика слишком дорогими.

"Недвижимость - не больше 15 лет, дальше кредит уже неразумен, потому что переплачивать придется многократно, - рассчитывает оптимальные сроки для кредита Юрий Юденков. - На автомобиль - не больше трех. Через пять лет машина уже устареет, придет в не очень хорошее состояние, появится необходимость покупки новой, а у вас еще за старую кредит не выплачен. А через три года авто можно просто поменять за разумную цену. Сложнее с кредитом на образование. Если вы собрались учиться за границей, от вас потребуют подтверждение наличия необходимых средств. Банки, выдающие кредиты, тоже требуют своего подтверждения. Например, того, что по истечении четырех лет, как в случае с бакалавриатом, вы будете распределены вузом на место работы. Либо должен быть поручитель. В качестве него могут выступить, к примеру, родители или страховая компания. Адекватным сроком для такого займа я считаю срок от пяти до восьми лет".