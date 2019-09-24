Эксперты рассказали, на что не стоит брать кредит

Новости

На фестивале в Омске покажут спектакли лучших театров кукол мира 18:35
"Почта России" сэкономит 1 млрд рублей за счет повышения энергоэффективности 18:32
Суд перенес заседание по УДО подельника Кокорина и Мамаева 18:04
"Заряженный" универсал Lada Vesta: что с судьбой проекта 18:00
Лебедев напомнил об ответственности судей при рассмотрении дела Устинова 17:56
Китай распробовал московское мороженое, пиво и шоколад 17:40
Верховный суд Испании дал добро на эксгумацию останков Франко 17:38
В России могут ужесточить требования к продаже алкоголя 17:37
Вина "Крымский мост" выпустят к открытию движения поездов через пролив 17:32
Средняя продолжительность жизни в столице за 9 лет возросла на 4 года 17:23
Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в члены академии 17:19
Зураб Церетели лично представит свои работы на выставке в Женеве 17:14
Зеленского не оказалось в списках выступающих на ГА ООН лидеров 17:12
Солдат США арестован за терроризм и симпатии к украинским нацистам 17:09
Песков рассказал о сложностях заключения мирного договора с Японией 16:59
Вассерман прокомментировал возвращение Друзя в "Что? Где? Когда?" 16:56
В России появится еще одна бюджетная марка автомобилей 16:56
Валентину Матвиенко выдвинут на пост спикера СФ на новый срок 16:53
Песков назвал гарантию отсутствия крупных войн 16:52
Власти Италии разрешили школьникам прогуливать уроки для защиты климата 16:47
В Крыму экс-глава аптечной сети получила семь лет условно 16:33
Телеведущий Юрий Николаев призвал молиться за Анастасию Заворотнюк 16:30
Картину эпохи Ренессанса нашли на кухне французской пенсионерки 16:29
Комиссии банков по ряду операций с платежными картами могут ограничить 16:20
Румас подверг критике использование транзитного потенциала 16:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
24.09.2019 17:45
Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, на что не стоит брать кредит

Объем выдачи наличных кредитов по стране за последние полгода увеличился почти на четверть: люди хотят жить здесь и сейчас, а не откладывать желанную покупку или поездку в долгий ящик. С одной стороны, этому стоит порадоваться - россияне стали жить пусть чуть-чуть, но лучше, позволять себе маленькие и большие приятности. С другой стороны, занимая деньги, порой и не малые, не все в состоянии просчитать свои возможности по выплате кредита...
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock
Фото: iStock
Когда лучше оформлять рассрочку, а когда - кредитную карту

"Психология людей, особенно молодых, меняется, - поясняет сложившуюся тенденцию в интервью "Вечерней Москве" профессор кафедры денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков . - Они все чаще берут кредиты, потому что хотят получить удовольствие здесь и сейчас. С одной стороны, это разумно - в вопросах ипотеки, к примеру, или автомобиля. Но есть ли смысл брать заем на отдых за рубежом, празднование дня рождения, свадьбы, юбилея, как у нас сейчас часто делают? Или получать кредит на покупку нового айфона, который, конечно, удовлетворяет необходимость в связи, но сама его фетишизация поражает. Есть два вида займов: на капитальные нужды, такие как покупка квартиры, и текущие. Последнее - то, что тешит только ваше самолюбие. Всегда необходимо помнить о том, что берем мы чужие деньги, а отдаем свои и навсегда".

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Какие способы есть у россиян, чтобы найти деньги на образование

Как оказалось, возможность возврата кредитов зависит не от суммы, а от того, на какие цели брали эти деньги.

"Самые проблемные - кредиты наличными, когда нет целевого назначения, - констатирует директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин. - Ипотеку выплачивают хорошо, автокредиты тоже, в кредитах на выданные в месте продажи товары даже мошенничество встречается очень редко, а вот когда берут заем с целью закрыть какую-то дыру в бюджете, начинаются невозвраты и задержки в выплатах".

Кроме того, как оказалось, важен срок, на который планируется взять займ. Иногда растянутые по времени платежи могут оказаться для плательщика слишком дорогими.

Фото: РИА Новости.
Орешкин прокомментировал идею оставлять должникам прожиточный минимум

"Недвижимость - не больше 15 лет, дальше кредит уже неразумен, потому что переплачивать придется многократно, - рассчитывает оптимальные сроки для кредита Юрий Юденков. - На автомобиль - не больше трех. Через пять лет машина уже устареет, придет в не очень хорошее состояние, появится необходимость покупки новой, а у вас еще за старую кредит не выплачен. А через три года авто можно просто поменять за разумную цену. Сложнее с кредитом на образование. Если вы собрались учиться за границей, от вас потребуют подтверждение наличия необходимых средств. Банки, выдающие кредиты, тоже требуют своего подтверждения. Например, того, что по истечении четырех лет, как в случае с бакалавриатом, вы будете распределены вузом на место работы. Либо должен быть поручитель. В качестве него могут выступить, к примеру, родители или страховая компания. Адекватным сроком для такого займа я считаю срок от пяти до восьми лет".

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков сравнил последствия для нарушителей на митингах в РФ и США
Косачев: Отказ в визах не должен сойти Вашингтону с рук
В России могут ужесточить требования к продаже алкоголя
Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении ее границ
Трамп рассказал, до каких пор будет задерживать помощь Киеву