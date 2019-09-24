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24.09.2019 20:30
Рубрика: В мире

"Право на забвение" под вопросом

Европейский суд пошел на поводу у Google
Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(7972)
Европейский суд, рассмотрев иск компании Google против французской комиссии по информатике и свободам (CNIL) по вопросу о "праве на забвение", принял решение в пользу американского IT-гиганта.

О чем речь? Еще в 2015 году в Евросоюзе было принято правило, по которому гражданам стран, в него входящим, было предоставлено "право на забвение". Оно предполагает удаление в поисковых системах ссылок на информацию по их запросу, если она устарела, содержит неверные сведения, нарушает неприкосновенность личной жизни или по иному другому поводу, который пользователь сочтет не соответствующим его интересам на данный момент.

Фото: iStock
Google оплатила штраф за невыполнение обязанностей по удалению ссылок

Оказавшись под прессингом, американцы были вынуждены согласиться на вполне законные требования европейцев. Однако, как вскоре выяснили французы, Google лишь частично выполнил взятое на себя обязательство. Компания не полностью удаляла данные лиц, подававших письменные требования, утвержденные CNIL, этим государственным органом, который является главным защитником персональных данных французов и регулятором социальных сетей в целом. Оказалось, что Google блокировал ссылки на информацию об определенном человеке лишь в пределах Евросоюза, однако они оставались доступны в других странах мира.

В связи с этим CNIL потребовал, чтобы "право на забвение" стало глобальным, включая головной домен google.com. Одновременно с этим в марте 2016 года транснациональной компании во Франции был выписан штраф в 100 тысяч евро.

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Американцы отказались его выплачивать. Сначала обратились в Госсовет Франции, который их переадресовал в Европейский суд. Там их иск против CNIL приняли к рассмотрению и к возмущению французов выиграли его.

Однако Париж не намерен сидеть сложа руки и скорее всего в ближайшее время обжалует, как здесь считают, несправедливый вердикт.

В мире Европа Франция Компании Информационные технологии Google Международные организации Европейский союз
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